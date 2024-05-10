Представлен смартфон Moto G Stylus 5G (2024) по цене $399

Компания Motorola выпустила новую версию смартфона средней ценовой категории Moto G Stylus 5G. Модель 2024 года получила обновленный дизайн и несколько улучшений по сравнению с предшественником. Производитель отказался от IPS-экрана, основная камера обзавелась оптической стабилизацией, а также ускорилась проводная зарядка и появилась поддержка беспроводной.

Moto G Stylus 5G (2024) оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ (395 ppi) и частотой обновления 120 Hz. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Смартфон построен на 4-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 6 Gen 1, как и прошлогодняя модель. Объем оперативной памяти увеличили с 6 до 8 Gb, емкость хранилища составляет 256 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD (до 2 Tb).

В состав основной камеры вошли 50 Мп (1/1.55″, f/1.8, OIS) датчик и сверхширокоугольный сенсор на 13 Мп (1/4″, f/2.2, автофокус, угол обзора 120°). Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.4). Селфи-камера использует технологию объединения пикселей для повышения чувствительности при слабом освещении.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной на 15 Вт. Смартфон поставляется вместе с фирменным стилусом, который также был улучшен. Производитель отмечает, что новый стилус использует «большую площадь контакта», и это в сочетании с улучшениями программного обеспечения должно уменьшить задержки при взаимодействии с экраном.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, Dual SIM (Nano SIM + eSIM), стереодинамики с Dolby Atmos, 3,5-мм разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,56 х 74,75 х 8,29 мм, вес – 190 гр. Используется операционная система Android 14 с оболочкой MyUX.

Смартфон будет продаваться в двух цветовых вариантах корпуса: карамельный латте и оранжево-красный. Задняя панель имеет мягкую на ощупь пластиковую «веганскую кожу». Moto G Stylus 5G (2024) поступит в продажу 30 мая по цене $399.