Intel заказал всю партию передовых литографических машин от ASML на 2024 год

Компания Intel оформила заказ на всю годовую партию высокопроизводительных литографических машин High NA EUV от ASML. Годовая плановая производственная мощность ASML составляет 10 единиц, в ближайшие несколько лет компания планирует увеличить мощность производства до 20 единиц в год.

Нидерландская компания ASML является крупнейшим производителем литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Литографические машины на базе технологии High NA EUV помогают производить более качественные чипы, основываясь на меньших техпроцессах. Стоимость каждого агрегата составляет более 300 млн. евро.

В частности, данные станки дают возможность производить чипы с технологическими нормами 1.8 нм (18A) и 1.4 нм (14A), что позволит Intel укрепить свои позиции на рынке полупроводников. Ожидается, что первая партия машин будет поставлена во второй половине 2025 года — это дает Intel временное преимущество перед конкурентами, такими как Samsung и SK hynix.