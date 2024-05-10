В июле Microsoft запустит свой мобильный игровой магазин

Компания Microsoft запустит свой мобильный игровой магазин в июле 2024 года. Об этом сообщила президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond).

На момент запуска в каталоге будут доступны игры от Microsoft и компаний, которые ей принадлежат, например, Activision Blizzard King. Среди прочего, в нем появятся Candy Crush и Minecraft, заявила Бонд. В магазине в том числе будут кроссплатформенные игры, доступные на мобильных устройствах, компьютерах и консолях.

Для сторонних издателей магазин заработает в будущем. Какая комиссия от продаж будет на платформе Microsoft, пока неизвестно.

Первоначально магазин мобильных игр будет работать в формате веб-версии, что позволит получить к нему доступ из любой страны и на любом мобильном устройстве. Кроме того, запуск своей альтернативы App Store и Google Play для игр позволит компании Microsoft не платить комиссию от продаж в этих магазинах.