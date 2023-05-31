Представлен Moto G Stylus 5G (2023): Snapdragon 6 Gen 1 и доступная цена

Компания Motorola представила новый смартфон Moto G Stylus 5G (2023) с поддержкой электронного пера. Стилус можно использовать для создания заметок, редактирования фото, рисования, копирования и вставки текста, «разметки» скриншотов и управления интерфейсом. Аппарат оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (399 ppi), соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Hz.

Moto G Stylus 5G работает на базе свежего 4-нм восьмиядерного процессора Snapdragon 6 Gen 1. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb. В состав основной камеры вошли 50 Мп (1/1.55″, f/1.88) датчик и сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп (1/4″, f/2.2, автофокус). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2.45).

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За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, A-GPS, Galileo, NFC, порт USB Type-C 2.0, слот для карт памяти MicroSD, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,83 х 73,77 х 9,19 мм, вес – 202 гр. Используется операционная система Android 13 с оболочкой MyUX. Комплектный стилус не поддерживает Bluetooth-подключения и функцию распознавания силы нажатия.

Moto G Stylus 5G (2023) в черном и золотом цветах корпуса поступит в продажу в США 2 июня. Цена на комплектацию 6/256 Gb составляет $399. Модификации на 4/128 Gb и 6/128 Gb будут доступны только через операторов.

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