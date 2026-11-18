Флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, ранее доступные только в Китае, вышли на глобальном рынке. Устройства ощутимо прибавили в цене.

Традиционное отличие глобальных версий от китайских состоит в емкости аккумуляторов. Xiaomi 18 Pro оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6500 мА·ч, Pro Max — 7050 мА·ч. Для сравнения – в китайских версиях емкость батареи составляет 7000 и 8500 мА ч. Младшая модель поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, старшая — 100 Вт. Мощность беспроводной зарядки в обоих случаях составляет 50 Вт, также заявлено об обратной проводной и беспроводной зарядках. Кроме того, в глобальной версии нет розовой расцветки корпуса, на смену ей пришла бордовая.

Цены на глобальные версии

Xiaomi 18 Pro: 256 Gb –1399 евро, 12/512 Gb –1599 евро.

Xiaomi 18 Pro Max: 12/256 Gb – 1599 евро, 12/512 Gb – 1799 евро.

Предзаказ уже открыт, в продажу смартфоны поступят 27 ноября.