Представлены смартфоны OPPO Reno 17 и 17 Pro

В Китае состоялась презентация смартфонов среднего ценового сегмента OPPO Reno 17 и 17 Pro. В новых моделях производитель сделал ставку на мобильную съемку, автономность и производительность. Оба смартфона выполнены в корпусе с металлической рамкой.

OPPO Reno 17

Аппарат оснащен 10-битным 6,56-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 2624 × 1208 пикселей (440 ppi), частотой обновления 60/90/120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и максимальной яркостью 1800 нит. Экран покрыт защитным стеклом OPPO Crystal Shield Glass. В качестве аппаратной платформы используется 4-нм процессор Snapdragon 7 Gen 4 в сочетании с 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и встроенным накопителем UFS 3.1 емкостью от 256 Gb до 1 Tb.

В основную камеру входят три 50 Мп датчика: главный (1/1.95″, f/1.8, ЭФР 26 мм, автофокус, OIS), сверхширокоугольный (1/2,88″, f/2.0, угол обзора 116°, ЭФР 16 мм, автофокус) и перископ (1/2,75″, f/2.8, оптический зум 3,5×, ЭФР 80 мм, автофокус, OIS). Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп (f/2.0, ЭФР 18 мм, автофокус). Обе камеры могут снимать видео 4K@60fps. Автономность обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Габариты составляют 157,64 х 75,27 х 8,47/8,28 мм (голубая/прочие расцветки), вес — 208/206 гр. соответственно.

OPPO Reno 17 Pro

Смартфон оборудован 10-битным 6,32-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 2640 × 1216 пикселей (460 ppi), частотой обновления 60/90/120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, максимальной яркостью 1800 нит и защитным стеклом OPPO Crystal Shield Glass. За производительность отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8550 Super, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X на 8 или 12 Gb и накопителем UFS 3.1 емкостью 256 или 512 Gb.

В основную камеру входит главный датчик на 200 Мп (1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (f/2.0, угол обзора 116°, автофокус) и перископный объектив на 50 Мп (1/2.75″, f/2.8, оптический зум 3.5x, ЭФР 80 мм, автофокус, OIS). Фронтальная камера такая же, как у младшей модели. Обе камеры также могут снимать видео 4K@60fps. Емкость аккумулятора составляет 7250 мА·ч, при этом мощность проводной зарядки осталась на уровне 80 Вт. Габариты составляют 151,21 х 72,42 х 8,50/8,32 мм (голубая/прочие расцветки), вес — 194/192 гр. соответственно.

В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB-C 2.0, два слота nano-SIM и подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев. Корпус защищен от воды и пыли по стандартам IP66/68/69/69K. Программной основой смартфонов служит Android 17 с оболочкой ColorOS 17.

Цены на OPPO Reno 17: 8/256 Gb –$539, 12/256 Gb –$569, 12/512 Gb –$599, 12 Gb /1 Tb –$734. Цены на OPPO Reno 17 Pro: 8/256 Gb –$629, 12/256 Gb –$689, 12/512 Gb –$749. На выбор покупателям предлагаются голубая, белая и коричневая расцветки. Стоит отметить, что устройства заметно уступают предшественникам по ряду характеристик, но несмотря на это, цены выросли, причем значительно.