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22 мая, 2024
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Представлен планшет Microsoft Surface Pro 11: OLED-экран, Snapdragon X и поддержка ИИ

Microsoft Surface Pro 11

Помимо Surface Laptop на базе процессора Snapdragon X Elite, компания Microsoft представила новую версию планшета Surface Pro. По словам производителя, Surface Pro 11 на 90% производительнее, чем предыдущая модель. Рекордная производительность стала возможна благодаря новым процессорам Snapdragon X Plus и X Elite от Qualcomm. Кроме того, появилась поддержка 5G и расширенные возможности использования искусственного интеллекта. Ноутбук получил маркировку Copilot+ PC.

Microsoft Surface Pro 11

Microsoft Surface Pro 11 получил 13-дюймовый OLED-экран (опционально, впервые в серии) с поддержкой HDR. Он отличается лучшей контрастностью и более глубокой передачей черного. Время автономной работы увеличено до 14 часов. Есть поддержка Wi-Fi 7, два порта USB 4, усовершенствованная клавиатура Surface Pro Flex с комплектным стилусом, две камеры (одна спереди и одна сзади), а также ряд других опций.

Операционная система получила целый ряд новых функций: интерактивные переводы на устройстве, Recall, которая при помощи ИИ записывает все действия пользователя на ПК с дальнейшей возможностью вернуться к ним, и другие.

Базовая цена нового Surface Pro с ЖК-экраном, процессором Snapdragon X Plus, 16 Gb ОЗУ и 256 Gb постоянной памяти составит $999. Максимальная комплектация с OLED-дисплеем, процессором Snapdragon X Elite, 32 Gb/1 Tb будет предложена за $2100. Есть вариант с процессором Snapdragon X Elite и OLED-экраном за $1500. Цена съемной клавиатуры Surface Pro Flex Keyboard со стилусом Slim Pen стоит $450.

Планшет будет доступен в четырех цветах, включая новый синий. Предзаказ уже открыт, старт продаж намечен на июнь.

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