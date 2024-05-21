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22 мая, 2024
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Senua’s Saga: Hellblade II вышла на PC и Xbox

Senua’s Saga: Hellblade II

Сегодня состоялся релиз приключенческого экшена Senua’s Saga: Hellblade II от студии Ninja Theory на ПК и Xbox Series X/S. Игра доступна по подписке Game Pass.

Senua’s Saga: Hellblade II продолжает историю Сенуи после того, как она смирилась со смертью своего возлюбленного. Прохождение игры должно занять примерно столько же времени, сколько и первая часть — около 8-10 часов.

На Metacritic у новинки 80 баллов и 83 балла на OpenCritic. Хвалят техническую часть: прекрасную графику, отличную постановку и классный звук. В плане игрового процесса кардинальных изменений нет. Сиквел рекомендуют всем, кто по достоинству оценил первую часть Hellblade: Senua’s Sacrifice.

По данным журналиста издания Windows Central Джез Корден, Microsoft уже одобрил следующий проект Ninja Theory.

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