Microsoft представил Copilot+ PC- новый бренд ноутбуков с ИИ-функциями

На конференции Microsoft’s Surface and Windows AI компания представила Copilot+ PC — новый бренд, которым будут помечаться ноутбуки на Windows от разных производителей, оснащенные аппаратным обеспечением для работы искусственного интеллекта и поддерживающие функции ИИ на уровне операционной системы.

Помощник Copilot поможет с рутинными делами, предложит интеллектуальные подсказки, используя новые алгоритмы машинного обучения. Система справится с созданием графиков, напишет текст, сгенерирует картинку или займется анализом данных. Ноутбуки Copilot+ PC смогут работать с более чем 40 ИИ-моделями в составе Windows. В Copilot появится новая модель GPT-4o, разработанная OpenAI. Поэтому ИИ сможет вступать в диалог и отвечать на вопросы, используя те данные, что вы видите на экране перед собой.

Минимальные требования для соответствия Copilot+ PC следующие: ноутбук должен иметь не менее 16 Gb ОЗУ, NPU (не менее 40 TOPS) и SSD на 256 Gb. Ноутбуки должны работать до 22 часов в режиме проигрывания видео и до 18 часов в режиме веб-серфинга.

Все основные партнеры Microsoft из числа производителей ноутбуков будут предлагать компьютеры категории Copilot+ PC, сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). В их число входят Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer и Asus. Портативные компьютеры Copilot+ PC будут предлагаться с процессорами Intel и AMD, а также с Arm-процессорами. Кроме того, на конференции Microsoft представила два собственных решения в рамках линейки Surface — Surface Pro и Surface Laptop.

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Первые ноутбуки Copilot+ PC поступят в продажу 18 июня и будут построены на процессорах Qualcomm. Модели с процессорами Intel и AMD появятся в продаже позже.