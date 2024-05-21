Генеральный директор Bakcell встретился с учениками Современного Образовательного Комплекса

Bakcell, крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны, провела динамичную панельную дискуссию с учениками Комплекса современного образования имени Гейдара Алиева (МТК).

В дискуссии на тему «Роль инноваций и искусственного интеллекта в образовании» приняли участие генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер, генеральный директор MTK Айгюн Микаилова и ученики школы. В соответствии с тематикой мероприятия были обсуждены интересные вопросы о роли инноваций и высоких технологий в современном образовании.

«Мне было очень приятно встретиться сегодня с образованной молодежью Азербайджана. Как компания, представляющая инновации, мы рады видеть учеников, ориентированных на технологии и инновации. У нас много общего с молодым поколением, и самое важное из этого — наше стремление к инновациям,» — сказал Клаус Мюллер.

«Помимо развития академического потенциала наших учащихся, мы работаем над раскрытием их талантов в других областях. Получение последних технологических инноваций от такой компании, как Bakcell, является для наших учеников, ориентированных на инновации, большим успехом. От имени нашей школы я хотела бы поблагодарить руководство Bakcell за сегодняшнюю интересную панельную дискуссию», — сказала Айгюн Микаилова.

Робот-гуманоид Арди от Bakcell, работающий на основе искусственного интеллекта, также принял участие во встрече с учениками. После панельной дискуссии ученики задали вопросы руководству Bakcell и Арди, обсудив передовые технологии, искусственный интеллект и его применение в образовании.

В конце визита команда управления компании посетила STEAM-лабораторию школы. Проекты, подготовленные учениками с использованием передовых технологий, а также современное оснащение лаборатории привлекли внимание руководства Bakcell.