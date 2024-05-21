Microsoft представил Surface Laptop на базе процессора Snapdragon X Elite с автономностью до 22 часов

Компания Microsoft представила новый ноутбук Surface Laptop на базе Arm-процессора Qualcomm Snapdragon X Elite. Устройство получило маркировку Copilot+ PC — новый бренд, под которым будут выходить ноутбуки с аппаратной поддержкой ИИ.

Ноутбук будет предложен в двух размерах сенсорного экрана: 13,8 дюймов (2304×1536 пикселей) и 15 дюймов (2496×1664). Частота обновления — переменная, до 120 Hz. Есть поддержка HDR и технологии Dolby Vision IQ. Компания заявляет, что в новом Surface Laptop используется самый яркий дисплей (600 нит) среди всех устройств линейки. Заявлен 100% охват цветовой гаммы DCI-P3.

Microsoft отмечает, что Surface Laptop на Snapdragon X Elite до 80% быстрее предыдущего поколения (Surface Laptop 5). Во время презентации новый Surface Laptop почти в два раза быстрее выполнил пакетную обработку фотографий, чем MacBook Air.

15-дюймовая версия обеспечивает автономность до 22 часов (локальное воспроизведение видео). В режиме просмотра браузера автономность составит до 15 часов. Модель диагональю 13,8 дюйма, которая также получила версию с процессором Snapdragon X Plus, поддерживает зарядку мощностью 39 Вт, 15 дюймовая — 65 Вт.

Surface Laptop будет доступен в модификациях с 16/32 Gb ОЗУ и SSD емкостью 256, 512 Gb или 1 Tb. К ноутбуку можно подключать до трех мониторов с поддержкой разрешения 4K. Порты: два USB-C, один USB-A и 3,5 мм. Есть модуль Wi-Fi 7, веб-камера 1080p и тактильный тачпад. Габариты старшей версии составляют 329 x 239 x 18,29 мм при весе 1,66 кг, младшей — 301 x 220 x 17,5 мм, при весе 1,34 кг.

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Новый Surface Laptop уже доступен для заказа по цене от $999 за версию на 13,8 дюйма и от $1199 за 15-дюймовую модель. Есть два новых цвета — сапфировый и золотистый. Начало розничных продаж запланировано на 18 июня.