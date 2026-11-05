10 самых мощных Android-планшетов октября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам октября 2026 года. Как обычно, тестировались мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

Лидером рейтинга по версии AnTuTu стал Xiaomi Pad 9 Pro Max с фирменным процессором Xring O3. Планшет получил средний результат 5 206 401 балл. На втором месте расположился iQOO Pad Ultra на базе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 4 847 214 баллами. Тройку лидеров замкнул Lenovo Legion Y700 Infinite с Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 4 456 991 баллами.

Далее идут iQOO Pad Pro, RedMagic Pad 5 Pro, Vivo Pad6 Pro, iQOO Pad6 Pro, Lenovo Legion Y700 (2026), Honor MagicPad3 Pro 13.3 и OnePlus Pad 3 Pro — все они построены на Snapdragon 8 Elite Gen 5.