Qualcomm представил процессоры Snapdragon X Elite и X Plus для Windows-ноутбуков

Компания Qualcomm представила процессоры Snapdragon X для Windows-ноутбуков. Ожидается, что новинки способны конкурировать с продукцией Apple, Intel и AMD. Всего было представлено четыре модели, три из которых относятся к линейке X Elite и одна является частью линейки X Plus. Будут ли линейки расширены — неизвестно.

Платформы производятся по техпроцессу 4 нм. Параметры всех моделей очень схожи, так что большой разницы в производительности не будет. У всех X Elite по 12 ядер CPU, у X Plus — 10 ядер. Это новые ядра Oryon, созданные на основе наработок компании Nuvia, которую ранее Qualcomm приобрела.

У всех процессоров по 42 Mb кеш-памяти и NPU с производительностью 45 TOPS. Также все платформы поддерживают память LPDDR5X-8448 и располагают графической подсистемой Adreno производительностью от 3,8 до 4,6 TFLOPS. Платформы поддерживают PCIe 4.0, память UFS 4.0, 120-герцевые экраны 4K, DisplayPort 1.4, декодирование 4K при 60 к/с и кодирование 4K при 120 к/с, камеры разрешением до 64 Мп, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB4 и содержат модем Snapdragon X65 5G.

Qualcomm поделилась некоторыми тестами, в частности, в Geekbench 6 в однопоточном режиме Snapdragon X Elite, скорее всего топовая версия X1E-84-100, набирает 3227 баллов. Это практически как у Core i9-13980HX и выше, чем у Ryzen 9 7940HS и Apple M2 Max. Данными в многопоточном режиме Qualcomm не делится.

Новые процессоры отличаются отсутствием гибридной архитектуры, которая есть в чипах Apple и Intel с производительными и эффективными ядрами. Обе компании указывают, что такая архитектура позволяет снизить энергопотребление и повысить срок автономной работы батареи.

Qualcomm заявляет, что все ядра Snapdragon X являются «производительными», и они превосходят ядра Apple, Intel и AMD по производительности, энергоэффективности и времени автономной работы компьютера, а игры должны «просто работать» с Arm-вариантом Windows даже через эмулятор.

Первые ноутбуки с новыми Snapdragon X Elite и Plus ожидаются к середине этого года.