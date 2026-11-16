OPPO представила Pad Air 6 — прошлогодний планшет по новой цене

Помимо смартфонов OPPO Reno 17 и 17 Pro компания представила планшет OPPO Pad Air 6. Модель является практически копией прошлогоднего OPPO Pad Air 5 с минимальными косметическими и программными правками.

Изменения состоят в смене процессора — вместо Dimensity 7300 Ultra установлен Dimensity 7360 Super, который по архитектуре и частотам (до 2,5 GHz) является его переименованной версией. Планшет поставляется на базе ColorOS 17 (у предшественника на старте была ColorOS 16) и получил обновленную палитру цветов корпуса – синюю и серебристую.

Экран, память, камеры, аккумулятор, зарядка и прочее оснащение остались без изменений. Но при этом цены заметно выросли.

Цены на OPPO Pad Air 6:

8/128 Gb — $464;

8/256 Gb — $524;

8/256 Gb (версия Soft Light) — $569;

12/256 Gb — $599;

12/256 Gb (версия Soft Light) — $644.

Для сравнения цены на OPPO Pad Air 5: