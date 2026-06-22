Bloomberg: Джон Тернус собирается вернуть былое влияние дизайнеров Apple на продукты компании

Будущий глава Apple Джон Тернус (John Ternus) собирается увеличить влияние дизайнеров на стратегию развития продуктов компании. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, со ссылкой на данные протокола встречи Тернуса с сотрудниками дизайнерского подразделения.

Тернус заявил, что «самой красиво спроектированной вещью, которой владеют многие потребители, является изделие Apple. Мы должны добиться того, что это так и останется». При Стиве Джобсе (Steve Jobs) главный дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive) имел почти безраздельную власть внутри компании. Сотрудники дизайн-студии были одними из самых влиятельных в Apple, а конечный продукт выстраивался вокруг дизайна, а не наоборот. После его ухода руководить подразделением было поручено бывшему операционному директору Джеффу Уильямсу (Jeff Williams), который провел большую реструктуризацию. Он не имел никакого опыта в дизайне и занимался цепочками поставок.

Тим Кук (Tim Cook), который в этом году покидает пост генерального директора Apple и займет должность председателя совета директоров компании, особое внимание уделял финансам. Влияние дизайнеров на стратегию развития продуктов компании сильно ослабло. За последние десять лет Apple растеряла многих талантливых дизайнеров, включая самого Айва. Сейчас должность главного дизайнера в Apple пустует, а ее функции распределены между другими членами команды управленцев.

Гурман сообщил, что Джон Тернус проводит значительное время с командой дизайнеров и параллельно ищет нового лидера для этого отдела. Будущий глава компании считает, что дизайн является основой продуктов Apple.