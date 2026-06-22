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23 июня, 2026
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AMD добавила поддержку апскейлера FSR 4.1 видеокартам Radeon RX 7000

AMD FSR 4.1

Компания AMD объявила, что официально добавила поддержку актуального апскейлера FSR 4.1 видеокартам Radeon RX 7000 (RDNA 3). FSR 4.1, технология на основе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, увеличивает разрешение изображения или видео и повышает их детализацию. По словам AMD, FSR 4.1 стала доступна миллионам игроков в более чем 300 играх. Компания заявляет, что в настоящее время технология поддерживается более чем миллиардом устройств по всему миру, включая консоли, портативные устройства, настольные графические процессоры и APU.

Вышедшая для старых видеокарт модель FSR 4.1 отличается от той, что доступна владельцам Radeon 9000, несмотря на идентичное название. Для карт 7000-й серий внедрены программные оптимизации, позволяющие задействовать улучшенную временную фильтрацию и алгоритмы FSR 4.1.

Также AMD подтвердила, что видеокарты серии RX 6000 на архитектуре RDNA 2 тоже получат поддержку FSR 4.1, но их полноценная интеграция ожидается позже, в начале следующего года. Кроме того, компания работает над еще более упрощенной моделью FSR 4.1, которая позволит апскейлеру работать на мобильных APU на базе RDNA 3.5 и 3.

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