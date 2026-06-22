Honor X80 Pro Max получил экран с яркостью 10 000 нит и аккумулятор на 11 000 мАч

В Китае состоялась презентация нового смартфона Honor X80 Pro Max, главными достоинствами которого являются сверхъяркий экран и рекордно емкий аккумулятор. В устройстве установлена плоская 6,8-дюймовая OLED-панель от Tianma с разрешением 2788 x 1280 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Частота ШИМ-затемнения составляет 3840 Hz. Экран выдает пиковую яркость 10 000 нит и до 2000 нит в полноэкранном режиме. Толщина рамки экрана — всего 1,3 мм.

Несмотря на то, что это аппарат среднего класса, в случае какого-либо повреждения экрана, Honor предлагает его бесплатную замену в течение двух лет. Большинство компаний также предлагают бесплатную замену экрана в течение года для своих флагманских устройств, но для моделей среднего и низкого ценового сегмента этого не предусмотрено. Honor X80 Pro Max — это первый смартфон в отрасли, предлагающий такую услугу.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 5, за графические возможности отвечает ускоритель Adreno 812. Объем оперативной памяти может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 128, 256 или 512 Gb. Набор камер довольно простенький: основная с датчиком на 50 Мп (f/1.88, OIS, запись видео 4K) и фронтальная на 8 Мп (f/2.0). Аккумулятор емкостью 11 000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную проводную мощностью 27 Вт. Производитель заявляет, что смартфон установил рекорд Гиннесса по продолжительности теста автономности в режиме прямой трансляции — 26 часов 8 минут 34 секунды.

Отдельное внимание было уделено прочности аппарата. Honor X80 Pro Max получил особо прочный корпус, который не боится падений и воды (IP66/68/69/69K). По заверениям производителя, он способен выдерживать погружения в воду на глубину до 10 метров. Кроме того, в смартфоне используется высокопрочный конструкционный клей аэрокосмического класса, который повышает общую устойчивость к падениям и защищает экран от ударов, а совершенно новая противоударная балочная конструкция снижает нагрузку на 82%. Таким образом, смартфон может выдерживать удары с высоты 3 метров и падения с любого угла в 1,2 метра.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты и стереодинамики. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфон работает на базе Android 16 с интерфейсом MagicOS 10.0. Габариты и вес: 162.2 x 77 x 8.08 мм, 203 гр.

Цены на Honor X80 Pro Max: 8/128 Gb — $295, 8/256 Gb — $325, 8/512 Gb — $370, 12/512 Gb — $415. Устройство уже поступило в продажу в Китае. Позже в этом году Honor X80 Pro Max может выйти на глобальный рынок под названием Honor X9e.