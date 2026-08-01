Apple получила рекордную прибыль в третьем квартале 2026 финансового года

Компания Apple опубликовала результаты за третий квартал 2026 финансового года, который завершился у нее 27 июня. Выручка составила рекордные $109,4 млрд., что на 16% выше, чем годом ранее. Операционная прибыль за год выросла с $28,2 до $35,7 млрд., а чистая прибыль составила $29,8 против $23,4 млрд. годом ранее.

Продажи iPhone выросли почти на четверть, достигнув отметки в $55,3 млрд. Продажи Mac также выросли с $8 до $10,4 млрд. Продажи носимой и домашней электроники, а также аксессуаров — с $7,4 до $7,9 млрд. Сервисы принесли компании $30,7 млрд. против $27,4 млрд. годом ранее. Но продажи iPad упали с $6,6 до $6,2 млрд.

В компании ожидают, что в ближайшие месяцы ситуация с поставками на фоне кризиса памяти станет еще хуже. По словам Тима Кука, это сильно скажется на стоимости продукции. В июне Apple уже подняла цены на MacBook, iPad и другие продукты по всему миру.

Несмотря на рекордные результаты третьего квартала, после публикации отчета акции компании рухнули на 10%. Акционерам не понравился прогноз на текущий месяц, что и отразилось на стоимости акций.