Тим Кук покинет пост главы Apple в сентябре

Тим Кук, который бессменно руководил Apple с 2011 года, передаст должность генерального директора (CEO) Джону Тернусу (John Ternus), который сейчас занимает пост старшего вице-президента по аппаратному обеспечению. Решение было единогласно поддержано советом директоров, а официальная передача полномочий состоится 1 сентября 2026 года.

Сам Кук перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров. В его новые обязанности войдет помощь в стратегическом управлении и взаимодействие с политиками на глобальном уровне.

За 15 лет у руля Тим Кук доказал, что может не просто удержать компанию на плаву после ухода Стива Джобса, но и серьезно её масштабировать. Цифры и достижения говорят сами за себя:

Капитализация выросла более чем на 1000% — с примерно 390 млрд. до 4 трлн. долларов.

Годовая выручка увеличилась со 108 млрд. долларов в 2011 году до более 416 млрд. долларов в 2025 году.

При Куке Apple успешно запустила Apple Watch, AirPods и новый MacBook Neo. Также при нём Apple перевела архитектуру Mac на ARM-процессоры Apple Silicon.

Экосистема из iCloud, Apple Pay, Apple Music и Apple TV превратилась в гигантский самостоятельный бизнес с оценкой более 100 млрд. долларов.

Джон Тернус — инженер, работающий в Apple с 2001 года. Он начинал свой путь ещё при Стиве Джобсе. С 2013 года команда Тернуса работала над iPad, наушниками AirPods, а также сделала Mac мощным и популярным как никогда — в том числе благодаря недавнему релизу нового MacBook Neo. Также именно Тернус курировал выпуск кардинально обновленной линейки смартфонов: сверхтонкого iPhone Air и iPhone 17 Pro. Тим Кук охарактеризовал своего преемника как визионера с «умом инженера и душой инноватора».