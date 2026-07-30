Мобильное подразделение Samsung впервые в истории закончило квартал с убытком

Компания Samsung Electronics объявила результаты за второй квартал 2026 финансового года. Общая выручка составила рекордные 171,5 трлн. вон (около $119,59 млрд) – рост на 28% по сравнению с предыдущим кварталом. Операционная прибыль также достигла рекордного уровня, увеличившись до 89,5 трлн. вон (около $62,44 млрд).

В квартальном отчете Samsung сообщил, что его мобильное подразделение впервые в истории зафиксировало операционный убыток, несмотря на «стабильные» продажи смартфонов. Убыток составил 700 млрд. вон (около $487 млн). Причина традиционная для реалий сегодняшнего дня —кризис памяти на рынке. Ключевая доля убытков пришлась на отдел Samsung Mobile eXperience (MX), работающий со смартфонами, ноутбуками и другими носимыми устройствами. Подразделение Device eXperience (DX), которое занимается производством телевизоров и бытовой техники, также зафиксировало снижение продаж на 9%.

«Хотя подразделение Mobile eXperience по сравнению с прошлым годом показало рост выручки благодаря стабильным продажам флагманских продуктов, в первую очередь серии Galaxy S26 и высоким продажам серии Galaxy A, операционная прибыль снизилась из-за увеличения издержек в отрасли, таких как рост стоимости компонентов», — заявили в компании.

В третьем квартале Samsung намерен «стимулировать рост», опираясь на «продукты с высокой добавленной стоимостью», такие как модели Ultra и устройства серии Galaxy Z Fold8. Флагманы традиционно более устойчивы к перепадам на рынке, а бюджетные устройства приносят очень мало прибыли из-за роста затрат.