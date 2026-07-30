Выручка Xbox снижается восьмой квартал подряд

Компания Microsoft подвела итоги четвертого квартала 2026 финансового года, который закончился у нее 30 июня. Общая выручка за квартал составила $90 млрд. благодаря росту облачного и ИИ-бизнеса. Выручка Microsoft Cloud увеличилась на 27%, достигнув $59,3 млрд., а одно из ключевых подразделений Productivity and Business Processes, включающее Microsoft 365, LinkedIn и Dynamics 365, показало рост на 14%, достигнув $37,8 млрд. Число платных лицензий Microsoft 365 Copilot превысило 30 млн., а годовая выручка Azure впервые превысила $100 млрд.

Мировое снижение спроса на ПК сказалось и на показателях Microsoft — падение выручки на 7% в сегменте OEM-производителей и устройств на базе операционной системы Windows.

В игровом направлении наблюдается спад — уже восьмой квартал подряд. За отчетный квартал общая выручка Xbox снизилась на 10%, контент и сервисы подразделения показали спад на 10%, а выручка с игровых устройств упала на 13%. При этом операционные расходы на содержание игрового подразделения выросли на 8%, а операционная прибыль упала на 14%.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и глава Xbox Аша Шарма заявили, что ожидают возвращения к росту до июля 2027 года. «Мы принимаем необходимые решения для перезапуска бизнеса с целью долгосрочного роста. У нас лучшие IP на рынке и талантливые студии по всему миру, и я верю, что мы сможем объединить эти сильные стороны и вернуть бизнес к росту в 2027 финансовом году», отметил Наделла.