Список устройств Apple, которые обновятся до iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe и watchOS 26

Компания Apple объявила, что стабильные версии iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26 и tvOS 26 выйдут 15 сентября. Также стал известен список устройств, которые получат новые версии операционных систем.
iOS 26
- iPhone 17, Air, 17 Pro, 17 Pro Max;
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e;
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max;
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
- iPhone SE (2-го и 3-го поколений).
iPadOS 26
- iPad Pro 11″ (1-го поколения и новее);
- iPad Pro 12,9″ (3-го поколения и новее);
- iPad Pro 13″;
- iPad Air (3-го поколения и новее);
- iPad mini (5-го поколения и новее);
- iPad (8-го поколения и новее).
macOS 26 Tahoe
- MacBook Air (2020 и новее);
- MacBook Pro (2019 и новее);
- iMac (2020 и новее);
- Mac mini (2020 и новее);
- Mac Studio (2020 и новее);
- Mac Pro (2019 и новее).
watchOS 26
- Apple Watch Series 6 и новее;
- Apple Watch Ultra и новее;
- Apple Watch SE (2-го поколения и новее).