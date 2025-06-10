watchOS 26: обновленный интерфейс и персональный голосовой помощник

Компания Apple на WWDC 2025 представила новую версию операционной системы для Apple Watch. Как и остальные платформы, watchOS 26 получила обновленный интерфейс в стиле Liquid Glass.

Одним из главных нововведений watchOS 26 стал голосовой помощник Workout Buddy на базе ИИ Apple Intelligence, который помогает пользователю поддерживать мотивацию для тренировок, ориентируясь на его личные достижения и прогресс. Например, перед началом пробежки ИИ может подсказать пройденное расстояние за неделю и сообщить, что для достижения цели осталось еще столько-то минут. Функция работает, если к часам подсоединены наушники и iPhone с Apple Intelligence.

Интерфейс приложения «Тренировка» получил упрощенную навигацию. Появились новые кнопки для быстрого доступа к популярным функциям, таким как темп или маршрут при беге, а рекомендации музыки и подкастов теперь подбираются автоматически.

Функция Smart Stack также получила обновление: алгоритмы прогнозирования теперь точнее подбирают приложения, которые сейчас могут понадобиться пользователю. Например, как только владелец часов пришел в спортзал, появляется специальная подсказка, через которую можно запустить программу для отслеживания тренировки. С помощью простого жеста можно быстро отклонить уведомление, не касаясь экрана.

Появилось приложение «Заметки», которое позволит пользователям просматривать и создавать заметки прямо с запястья. Приложение «Сообщения» получило ключевые нововведения из iOS 26, включая функцию перевода в реальном времени, настраиваемые фоны для бесед и новые контекстные действия, адаптированные под содержание переписки.

Со всеми остальными изменениями можно ознакомиться пройдя по этой ссылке.