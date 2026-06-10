Logitech представил компактную складную мышь Mobi Fold

Компания Logitech представила Mobi Fold — компактную складную компьютерную мышь. предназначенную для работы в дорожных условиях. В сложенном виде, благодаря встроенному 130-градусному шарниру, она напоминает телефон-«раскладушку» и занимает минимум места в сумке или кармане.

Logitech Mobi Fold получила силиконовое покрытие, сенсорную панель вместо колесика прокрутки и емкий аккумулятор, который поддерживает быструю зарядку. Кроме того, есть дополнительные сенсорные кнопки, которые настраиваются через утилиту Logitech. Кнопка включения и отключения питания отсутствует — мышь отключается в сложенном состоянии. При этом, как только пользователь поднимает мышь, все ее кнопки отключаются, чтобы предотвратить случайные нажатия при складывании.

Производитель обещает, что шарнир рассчитан на 15 лет ежедневного использования. Сам шарнир тоже покрыт силиконом. Вес Mobi Fold составляет 79 гр. По габаритам это самая компактная мышь компании: 33 × 57 × 122 мм в разложенном виде и 21 × 57 × 66 мм — в сложенном.

Встроенный аккумулятор является съемным, вероятно, благодаря соответствующим требованиям ЕС. Обещают до одного месяца работы при полной зарядке. При этом быстрая подзарядка через порт USB Type-C за одну минуту даст до 22 часов дополнительного времени работы.

Logitech Mobi Fold предлагается в четырех цветах: Lilac, Graphite, Off White и Sand по цене $80.