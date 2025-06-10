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10 июня, 2025
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Представлена macOS 26 Tahoe: новый дизайн и улучшенный поиск Spotlight

macOS Tahoe 26

На конференции для разработчиков WWDC 2025 компания Apple представила новое поколение операционной системы для компьютеров Mac, которая получила название macOS Tahoe 26 в честь озера Тахо близ горного хребта Сьерра-Невада.

macOS Tahoe 26

Главное нововведение macOS Tahoe 26 — переработанный дизайн. Рабочий стол остался узнаваемым, но виджеты, док и иконки приложений получили новый облик в стиле Liquid Glass. Строка меню стала полностью прозрачной, а иконки приложений теперь можно настраивать под себя, включая цвета, символы и эмодзи.

macOS Tahoe 26

Поиск Spotlight получил масштабное обновление, теперь это самый быстрый способ доступа к контенту на Mac — с умными рекомендациями, основанными на действиях пользователя, его привычках и текущей работе.

Apple добавила следующие функции:

  • встроенная история буфера обмена;
  • фильтры поиска (по типу файла и источнику);
  • интеллектуальные результаты (ранжирует по релевантности);
  • запуск действий внутри приложений (например, создание письма, запуск подкаста и т.д.);
  • поддержка шорткатов — коротких текстовых команд для запуска избранных действий;
  • поддержка сторонних приложений и ярлыков через App Intents.

Впервые на Mac появилось приложение «Телефон». Пользователи могут получить историю звонков, список контактов и записи голосовой почты, синхронизированные с iPhone. Добавили функцию Live Translation — переводчик разговоров в реальном времени — для приложений «Сообщения», FaceTime и «Телефон».

На компьютерах появятся Live Activities — новые интерактивные уведомления в реальном времени о рейсах, доставке, спортивных результатах и т. д. Эта функция хорошо знакома владельцам iPhone и iPad.

В macOS Tahoe 26 появилось приложение под названием Games, которое объединяет все установленные тайтлы, а во время игровой сессии отображает оверлей с быстрыми действиями. На Mac реализовали Metal 4 — обновленную версию графического API Apple с поддержкой технологий нового поколения. На компьютерах компании выйдет больше игр, в том числе симулятор жизни inZOI.

С остальными изменениями можно ознакомиться пройдя по ссылке.

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