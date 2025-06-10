Представлена macOS 26 Tahoe: новый дизайн и улучшенный поиск Spotlight

На конференции для разработчиков WWDC 2025 компания Apple представила новое поколение операционной системы для компьютеров Mac, которая получила название macOS Tahoe 26 в честь озера Тахо близ горного хребта Сьерра-Невада.

Главное нововведение macOS Tahoe 26 — переработанный дизайн. Рабочий стол остался узнаваемым, но виджеты, док и иконки приложений получили новый облик в стиле Liquid Glass. Строка меню стала полностью прозрачной, а иконки приложений теперь можно настраивать под себя, включая цвета, символы и эмодзи.

Поиск Spotlight получил масштабное обновление, теперь это самый быстрый способ доступа к контенту на Mac — с умными рекомендациями, основанными на действиях пользователя, его привычках и текущей работе.

Apple добавила следующие функции:

встроенная история буфера обмена;

фильтры поиска (по типу файла и источнику);

интеллектуальные результаты (ранжирует по релевантности);

запуск действий внутри приложений (например, создание письма, запуск подкаста и т.д.);

поддержка шорткатов — коротких текстовых команд для запуска избранных действий;

поддержка сторонних приложений и ярлыков через App Intents.

Впервые на Mac появилось приложение «Телефон». Пользователи могут получить историю звонков, список контактов и записи голосовой почты, синхронизированные с iPhone. Добавили функцию Live Translation — переводчик разговоров в реальном времени — для приложений «Сообщения», FaceTime и «Телефон».

На компьютерах появятся Live Activities — новые интерактивные уведомления в реальном времени о рейсах, доставке, спортивных результатах и т. д. Эта функция хорошо знакома владельцам iPhone и iPad.

В macOS Tahoe 26 появилось приложение под названием Games, которое объединяет все установленные тайтлы, а во время игровой сессии отображает оверлей с быстрыми действиями. На Mac реализовали Metal 4 — обновленную версию графического API Apple с поддержкой технологий нового поколения. На компьютерах компании выйдет больше игр, в том числе симулятор жизни inZOI.

С остальными изменениями можно ознакомиться пройдя по ссылке.