spot_img
10 сентября, 2025
spot_img
ДомойТелекомАкции и кампании«Nar» и Фонд YAŞAT поздравили детей шехидов с Днём знаний

«Nar» и Фонд YAŞAT поздравили детей шехидов с Днём знаний

Накануне 15 сентября – Дня знаний, «Nar» в рамках социального партнёрства присоединился к традиционному проекту Фонда YAŞAT – «Школьные принадлежности». Уже в пятый раз реализуемая инициатива направлена на то, чтобы поддержать детей шехидов и помочь им начать новый учебный год с радостью и воодушевлением.

В рамках проекта более 1500 детям из 900 семей шехидов, обучающимся с 1 по 11 классы, были вручены подарочные наборы с необходимыми школьными принадлежностями. Данная поддержка, охватывающая все регионы страны, обеспечивает учащихся важными учебными материалами и способствует их уверенности в будущем.

Следует отметить, что «Nar» на постоянной основе вносит вклад в проекты, направленные на поддержку семей героев, отдавших свою жизнь за Родину, а также наших ветеранов. Подобные социальные инициативы являются одним из ключевых направлений стратегии корпоративной социальной ответственности компании. Обеспечение равных образовательных возможностей для детей шехидов, поддержка их развития и формирование активной гражданской позиции имеют особое значение для мобильного оператора.

Предыдущая статья
Поддержка детей шехидов от AzInTelecom
Следующая статья
Список устройств Apple, которые обновятся до iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe и watchOS 26
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,886ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»