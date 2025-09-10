«Nar» и Фонд YAŞAT поздравили детей шехидов с Днём знаний

Накануне 15 сентября – Дня знаний, «Nar» в рамках социального партнёрства присоединился к традиционному проекту Фонда YAŞAT – «Школьные принадлежности». Уже в пятый раз реализуемая инициатива направлена на то, чтобы поддержать детей шехидов и помочь им начать новый учебный год с радостью и воодушевлением.

В рамках проекта более 1500 детям из 900 семей шехидов, обучающимся с 1 по 11 классы, были вручены подарочные наборы с необходимыми школьными принадлежностями. Данная поддержка, охватывающая все регионы страны, обеспечивает учащихся важными учебными материалами и способствует их уверенности в будущем.

Следует отметить, что «Nar» на постоянной основе вносит вклад в проекты, направленные на поддержку семей героев, отдавших свою жизнь за Родину, а также наших ветеранов. Подобные социальные инициативы являются одним из ключевых направлений стратегии корпоративной социальной ответственности компании. Обеспечение равных образовательных возможностей для детей шехидов, поддержка их развития и формирование активной гражданской позиции имеют особое значение для мобильного оператора.