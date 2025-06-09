iPadOS 26 – новый дизайн и улучшенная многозадачность

Компания Apple на WWDC 2025 представила новую версию iPadOS. Этот релиз — крупнейший за всю историю iPad. Как и остальные операционные системы, версия iPadOS 26 получила пользовательский интерфейс под названием Liquid Glass.

Все элементы интерфейса стали полупрозрачными и закругленными. Обновленные иконки приложений автоматически адаптируются к светлой и темной темам, а также могут отображаться в полностью прозрачном стиле.

Часы на экране теперь динамически подстраиваются под фон, изменяя размер в зависимости от доступного пространства.

iPadOS 26 получила новый оконный режим для лучшей многозадачности. Окна можно свободно размещать в нужной части экрана, закрывать, сворачивать и выкладывать плиткой, а также менять в размере, как на десктопах. При повторном открытии приложения сохраняется прежний размер и позиция.

Функция совместима с режимом Stage Manager и полностью адаптирована под использование внешних мониторов. Появилась новая строка меню: свайп вниз сверху экрана открывает доступ к командам приложения, как в macOS.

Появилось новое приложение «Предпросмотр» — аналогично версии с macOS. Оно позволяет просматривать и редактировать PDF-документы, делать пометки c Apple Pencil, заполнять формы с помощью автозаполнения и работать с изображениями.

В приложении «Файлы» добавили настройки для папок: можно менять цвет, ставить иконки и эмодзи, а все изменения синхронизируются между устройствами. Появилась возможность размещать папки прямо в панель Dock.

В iPadOS 26, как и в iOS 26, добавили функцию Live Translation — переводчик разговоров в реальном времени — для приложений «Сообщения», FaceTime и «Телефон».

Как и в iOS 26, появилось новое приложение под названием Games – единый центр для игр и быстрым доступом к информацией о друзьях.

Все изменения новой версии iPadOS 26 можно посмотреть, пройдя по ссылке.