Представлены smart-часы Amazfit Balance Ultra и Balance 3

Бренд Amazfit представил две модели smart-часов: флагманские Balance Ultra и более доступные Balance 3. Оба устройства получили яркий экран и длительное время автономной работы. Часы совместимы как с Android-смартфонами, так и с iPhone.

Массивный 52 мм корпус Amazfit Balance Ultra выполнен из высокопрочного титана пятого класса, а круглый экран защищен от царапин и ударов сапфировым стеклом. Часы получили водонепроницаемость по стандарту 10 ATM, так что подходят не только для повседневного использования, но и для плавания и дайвинга (предусмотрен специальный режим).

Amazfit Balance Ultra оборудованы 1,5-дюймовым OLED-дисплеем (480 x 480 пикселей) с максимальной яркостью до 3000 нит. Емкость встроенного аккумулятора составила 780 мАч. По данным Amazfit, часы способны работать до 30 дней в обычном режиме, до 10 дней с активным Always-on display и до 50 часов при постоянном использовании GPS.

За точность мониторинга показателей здоровья отвечает новый сенсор BioTracker 6.0 PPG, который позволяет отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, стресс и температуру кожи. Поддерживается более 180 спортивных режимов. Интеллектуальные алгоритмы Zepp App анализируют качество сна и вариабельность пульса, рассчитывая ежедневный индекс готовности организма к нагрузкам. Часы получили микрофоны и динамик для звонков, объем встроенной флеш-памяти составляет 64 Gb, также предусмотрен NFC-чип для бесконтактной оплаты Zepp Pay.

Balance 3, более доступная версия, отличается корпусом из нержавеющей стали вместо титанового и меньшим временем работы. Аккумулятор на 658 мАч обеспечивает автономность до 21 дня в обычном режиме или до 7 дней при активном использовании.

Обе модели уже поступили в продажу. Цена Amazfit Balance Ultra составляет $600, Amazfit Balance 3 — $370.