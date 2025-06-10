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10 июня, 2025
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В tvOS 26 режим караоке позволяет использовать iPhone в качестве микрофона

tvOS 26

Компания Apple представила новую версию ОС для TV-приставок. В tvOS 26 обновили иконки приложений — теперь они оформлены в стиле Liquid Glass. При просмотре воспроизводимый контент не перекрывается настройками, которые появляются в виде прозрачных иконок.

tvOS 26

Появилась функция профилей, позволяющая пользователям получать рекомендации и статистику просмотров на основе личных данных. А переработанный API позволит легко связать новое устройство с учетной записью Apple.

Обновленный режим караоке Music Sing позволяет использовать iPhone в качестве микрофона, а звук будет выводиться через телевизор. Поддерживается соединение сразу с несколькими смартфонами для одновременного пения песен с друзьями. В Apple Music теперь есть автоматический перевод песен на разные языки, а приставка умеет усиливать голоса.

Также в tvOS 26 немного доработали звонки с помощью FaceTime, например, перед началом вызова отображается имя контакта и его изображение. Функция Live Captions получила поддержку новых языков (французский, немецкий, японский, корейский, китайский и испанский), а отвечать на звонки можно теперь через колонки HomePod.

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