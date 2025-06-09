Apple представила iOS 26 — масштабное обновление операционной системы для iPhone

На конференции WWDC 2025 для разработчиков Apple представила единый универсальный дизайн для всех своих платформ — впервые в истории компании. Новый дизайн вдохновлен интерфейсом visionOS, он получил название Liquid Glass. Кроме того, как и сообщалось ранее, Apple изменила нумерацию версий операционных систем – они будут идентифицироваться по году выпуска, а не по номеру версии. Такое решение позволит привнести единообразие во всю линейку фирменных ОС. Выйдет не iOS 19, а iOS 26, а также iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 и visionOS 26.

В этой новости мы расскажем о iOS 26 — новой версии для iPhone. Все элементы интерфейса iOS были переработаны в соответствии с Liquid Glass. Иконки, кнопки, панели, сообщения, поисковые и адресные строки стали полупрозрачными и закругленными. Обновленные иконки приложений теперь автоматически адаптируются к светлой и темной темам, а также могут отображаться в полностью прозрачном стиле.

Особое внимание разработчики уделили экрану блокировки. Часы на экране теперь динамически подстраиваются под фон, изменяя размер в зависимости от доступного пространства. Например, если основной объект изображения фона размещен в нижней части дисплея, часы «растянутся», чтобы заполнить свободное пространство. Если включена музыка, экран блокировки автоматически меняется, отображая обложку альбома, соответствующую проигрываемому треку.

Также Apple обновила приложение «Камера», сделав его более удобным в управлении. Для смены основных режимов достаточно простых свайпов. Приложение «Фото» тоже получило переработанный интерфейс с разделами «Библиотека» и «Коллекции» для более удобной навигации и организации снимков.

iMessage теперь поддерживает динамические фоны (их можно создавать и при помощи ИИ), групповые чаты и опросы. В приложении «Телефон» пропущенные вызовы и голосовые сообщения теперь отображаются в одном потоке — аналогично переписке в мессенджере. Это упрощает просмотр и управление коммуникацией. Кроме того, появился автоответчик на базе ИИ.

В систему добавили переводчик в реальном времени — добавили функцию Live Translation в «Сообщения», FaceTime и «Телефон». В Apple Music также добавили перевод текстов песен и их правильное произношение.

В iOS 26 появилось новое приложение под названием Games, в котором собраны игры. Для сервиса Apple Arcade в приложении Games есть отдельная вкладка. В приложении можно увидеть, во что играют друзья, можно сравнивать очки и достижения, приглашать друзей в мультиплеерные игры и устраивать челленджи на лучший результат.

Приложение «Карты» теперь запоминает привычные маршруты пользователя и часто посещаемые места. Функция распознавания объектов Visual Intelligence в iOS 26 стала поддерживать разные приложения. Теперь пользователь может быстро получить дополнительную информацию об объекте на экране.

Система CarPlay тоже стала удобнее.

Все изменения новой версии iOS 26 для iPhone можно посмотреть по следующей ссылке.