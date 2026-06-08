Microsoft, в честь 25-летия Xbox, показал специальные версии консоли и контроллера

На презентации Xbox Games Showcase 2026 компания Microsoft сообщила о скором выпуске, в честь 25-летия бренда Xbox, специальных версий консоли и контроллера. Дизайн игровой консоли Xbox Series X25 Limited Edition и беспроводного контроллера Xbox Wireless Controller X25 Special Edition отсылает к эстетике оригинальной Xbox 2001 года.

Эксклюзивная консоль выполнена в полупрозрачном корпусе в цвете OG Green (Original Green). Как отмечается в пресс-релизе, полупрозрачный корпус серийно выпускаемая Xbox получит впервые. При включении приставки загорается зеленым светом центральный элемент логотипа. На передней панели также размещен логотип 25-й годовщины. Компания намекнула на наличие «нескольких скрытых сюрпризов» внутри устройства в качестве благодарности фанатам. С технической точки зрения юбилейная консоль получит начинку от обычной Xbox Series X с накопителем емкостью 1 Tb.

Вместе с консолью будет выпущен контроллер, выполненный в том же стиле. Его передняя и задняя панели, а также крышка батарейного отсека прозрачные, что позволяет увидеть классический логотип Xbox внутри. Цветовая схема буквенных клавиш и бамперов – от контроллера Duke.

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Старт продаж ограниченного тиража Xbox Series X25 Limited Edition и Xbox Wireless Controller X25 Special Edition запланирован на ноябрь 2026 года. Цены объявлены позднее.