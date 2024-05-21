spot_img
22 мая, 2024
ДомойТехнологииНоутбукиDell представил пять ноутбуков на базе Snapdragon X и с поддержкой Copilot+

Dell представил пять ноутбуков на базе Snapdragon X и с поддержкой Copilot+

Dell

Компания Dell обновила сразу пять ноутбуков процессором Snapdragon X. Все устройства получили поддержку Copilot+. Остальные характеристики не изменились.

Ноутбук Latitude 5455 оборудован Snapdragon X Plus, модель Latitude 7455 выполнена в форм-факторе 2-в-1, оснащена 360-градусным шарниром и доступна с Snapdragon X Elite. Обе модели ориентированы на корпоративных клиентов.

Для обычных пользователей — Inspiron 14 и Inspiron 14 Plus. Первая модель будет доступна только на базе процессора Snapdragon X Plus, вторая – может предложить более производительный Snapdragon X Elite. И последняя модель, XPS 13 9345, выполненная в том же тонком корпусе, что и предшественник, получила Snapdragon X Elite.

Ноутбуки XPS 13 9345 и Inpsiron 14 Plus уже доступны для предзаказа по цене от $1099 до $1299. Цены на другие модели Dell  пока не сообщил.

Предыдущая статья
Microsoft внедрит ИИ-помощника Copilot в игры для PC и Xbox
Следующая статья
Представлен BenQ RD240Q — монитор для программистов и разработчиков
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,040ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»