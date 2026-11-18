Müasir biznes mobil kompüterdən ofis proqramlarını işə salmaq imkanından daha çoxunu tələb edir. Bu gün o, həm iclas otağında, həm ezamiyyətdə, həm təqdimat zamanı, həm də evdəki iş masasının arxasında eyni dərəcədə inamla istifadə oluna bilən tam funksional iş alətidir. Bununla yanaşı, ondan kompaktlıq, uzunmüddətli avtonom işləmə, korporativ məlumatların etibarlı qorunması və çoxsaylı tapşırıqları eyni vaxtda yerinə yetirmək üçün kifayət qədər məhsuldarlıq gözlənilir. ASUS ExpertBook B5 Flip G2 (B5406FMA) bu tələblərə maraqlı cavab təklif edir: 360° dönən ekranı, korpusa inteqrasiya edilmiş stilusu və süni intellekt hesablamalarını dəstəkləyən Intel Core Series 3 aparat platforması ilə təchiz olunmuş 14” ölçülü transformerlənən noutbuk.
İmkanları biznes tapşırıqlarının çərçivəsindən kənara çıxan noutbuk
ASUS-un korporativ məhsul portfelində ExpertBook ailəsi xüsusi yer tutur. İlk növbədə universal istifadə üçün nəzərdə tutulan istehlakçı modellərindən fərqli olaraq, bu qurğular biznes mühitinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla layihələndirilir: etibarlılığa, informasiya təhlükəsizliyinə, idarəolunmaya və korporativ infrastrukturda istismar rahatlığına dair yüksək tələblər nəzərə alınır. ExpertBook xəttinə iki əsas seriya daxildir. B seriyası ilk növbədə iri müəssisələr, İT mütəxəssisləri və rəhbərlər üçün nəzərdə tutulub, P seriyası isə fərdi sahibkarlar, kiçik və orta biznesə yönəlib.
ASUS ExpertBook B5 Flip G2 orta səviyyəli ExpertBook Advanced korporativ seriyasına aiddir və mobil kompüterin kompaktlığını biznes sinfinə xas genişləndirilmiş imkanlarla birləşdirir. Flip versiyasının əsas xüsusiyyəti elə adında əksini tapıb: bu, sadəcə sensor ekranlı noutbuk deyil, vəziyyətdən asılı olaraq iş formatını dəyişə bilən tam funksional transformerdir. Xüsusi menteşə sayəsində ekran 360° açılır və qurğudan klassik noutbuk, planşet və ya materialların nümayişi üçün kompakt displey kimi istifadə etməyə imkan verir.
Belə yanaşma işi yalnız bir iş yeri ilə məhdudlaşmayan mütəxəssislər üçün xüsusilə aktualdır. Satış meneceri noutbukda təqdimat hazırlaya, onu müştəriyə displey rejimində göstərə, daha sonra qeydlər aparmaq və ya sənədləri razılaşdırmaq üçün planşet formatından istifadə edə bilər. Rəhbər bu qurğu vasitəsilə iclas materialları ilə operativ işləyə, məsləhətçi isə layihələri birbaşa sifarişçi ilə ünsiyyət zamanı nümayiş etdirə bilər.
Ciddi möhkəmlik ehtiyatına malik nazik korpus
ASUS ExpertBook B5 Flip G2 göstərir ki, transformerlənən konstruksiya və yüksək möhkəmlik mütləq iriölçülü korpus demək deyil. Ekranının diaqonalı 14” olan qurğunun çəkisi təxminən 1,34 kq, korpusunun qalınlığı isə cəmi 14,9 mm təşkil edir. Açılıb-bağlanan ekranı və gücləndirilmiş konstruksiyası olan kompüter üçün bunlar kifayət qədər kompakt göstəricilərdir.
Korpus alüminium ərintisindən hazırlanıb. Bununla belə, diqqət yalnız xarici materiallara deyil, daxili konstruksiyaya da yetirilib. Korpusun çərçivəsi şüşə liflə gücləndirilmiş plastikdən hazırlanıb, ekranla üst qapaq arasında xüsusi köpük materialından araqat yerləşdirilib, menteşələr isə 50 min açılma və bağlanma dövrü üçün nəzərdə tutulub. Portlar da əlavə olaraq möhkəmləndirilib. USB Type-C portları 15 min, digər interfeyslər isə 5 min qoşulma üçün hesablanıb. Bu, səfərlərdə aktiv istifadə olunması və müxtəlif periferik qurğulara daim qoşulması nəzərdə tutulan cihaz üçün vacib detaldır.
Konstruksiyanın etibarlılığı MIL-STD 810H hərbi-sənaye standartı üzrə sınaqlarla təsdiqlənir. ASUS zərbələrə və vibrasiyaya, toz və qumun təsirinə, yüksək rütubətə və ekstremal temperaturlara davamlılığın yoxlanılmasını əhatə edən 11 kateqoriya üzrə 24 sınaq keçirildiyini bildirir. Bununla belə, MIL-STD 810H standartına uyğunluq noutbukun sərt sənaye şəraitində istismar üçün nəzərdə tutulduğu anlamına gəlmir. Sınaqların məqsədi gündəlik istifadə, daşınma, ezamiyyətlər, ofisdə iş və müxtəlif iş məkanları arasında tez-tez hərəkət zamanı əlavə möhkəmlik ehtiyatını təmin etməkdir.
Bir ekran – dörd iş formatı
ASUS ExpertBook B5 Flip G2-nin əsas rəqabət üstünlüyü müxtəlif iş ssenarilərinə sürətlə uyğunlaşmaq imkanıdır. 360° dönən menteşə qurğudan dörd əsas rejimdə istifadə etməyə imkan verir.
Standart vəziyyətdə noutbuk fiziki klaviatura və sensor panelli adi mobil kompüter olaraq qalır. «Çadır» rejimində təqdimatları və vizual materialları nümayiş etdirmək üçün onu masanın üzərində rahat yerləşdirmək mümkündür. Displey rejimi ekranı qarşı tərəfdəki şəxsə tərəf çevirməyə və onun klaviaturaya baxmaq məcburiyyətində qalmamasına imkan verir. Nəhayət, qapaq tam çevrildikdə qurğu sensor idarəetməli planşetə çevrilir.
Sonuncu ssenari komplektə daxil olan və birbaşa noutbukun korpusunda saxlanılan stilusun imkanlarını üzə çıxarır. MPP 2.0 texnologiyasının dəstəklənməsi qələmdən əl yazısı ilə məlumat daxil etmək, qeydlər aparmaq, sənədlərə qeydlər əlavə etmək və qrafik materiallarla işləmək üçün istifadə etməyə imkan verir. Korpusa inteqrasiya edilmiş bölmə stilusu ayrıca daşımaq və çantada ona yer axtarmaq zərurətini aradan qaldırır.
Biznes istifadəçisi üçün bu, ekranla qarşılıqlı əlaqənin sadəcə əlavə imkanı deyil. Görüş zamanı sənədə tez bir zamanda şərh yazmaq, təqdimatda dəyişiklikləri qeyd etmək, lazımi materialları imzalamaq və ya nümayiş etdirilən təsvirin üzərində birbaşa qeydlər aparmaq mümkündür. Təhsil mühitində isə analoji konstruksiya elektron tədris materialları və interaktiv təqdimatlarla işləmək üçün faydalı olacaq.
14” ölçülü sensor IPS-displeyin təsvir ölçüsü 1920×1200 piksel, tərəflərin nisbəti isə 16:10 təşkil edir. Sonuncu xüsusiyyət sənədlər, elektron cədvəllər və veb-səhifələrlə işləyərkən xüsusilə rahatdır: şaquli istiqamətdə ənənəvi 16:9 formatlı ekranlarla müqayisədə daha çox məlumat yerləşir. Konfiqurasiyadan asılı olaraq yüksək parlaqlığa və müxtəlif rəng əhatə dairəsinə malik displey variantları nəzərdə tutulub. Təsvir keyfiyyətinə daha yüksək tələb qoyan istifadəçilər üçün sRGB rəng məkanının 100%-ni əhatə edən panel də mövcuddur. Sensor təbəqə toxunuşlarla təbii idarəetməni və stilusla işi təmin edir, geniş baxış bucaqları isə ekranın məzmununu həmkarlarına və müştərilərə rahat nümayiş etdirməyə imkan verir.
Intel Core Series 3 və süni intellektin aparat səviyyəsində sürətləndirilməsi
ASUS ExpertBook B5 Flip G2-nin hesablama platforması Intel Core Series 3 prosessorları əsasında qurulub. Konfiqurasiyadan asılı olaraq Intel Core 7 350, Intel Core 5 315 və Core 5 320, həmçinin Intel Core 3 304 prosessorları mövcuddur. Qrafikanın emalına inteqrasiya olunmuş Intel Graphics nüvəsi cavabdehdir. Ən yüksək konfiqurasiyada maksimal takt tezliyi 4,8 GHz-ə çatan altı nüvəli Intel Core 7 350 istifadə olunur. Core 7 və Core 5 prosessorlarının mühüm xüsusiyyəti süni intellekt əməliyyatlarının aparat səviyyəsində sürətləndirilməsini təmin edən, məhsuldarlığı 17 TOPS-a çatan Intel AI Boost NPU neyroprosessorunun mövcudluğudur.
Korporativ noutbukda NPU-nun meydana çıxması tamamilə praktiki əhəmiyyət daşıyır. Neyroprosessor müəyyən süni intellekt əməliyyatlarını birbaşa qurğuda yerinə yetirmək, mərkəzi prosessorun yükünü artırmamaq və bulud xidmətlərinə daimi müraciət etməmək üçün nəzərdə tutulub. Bu, tətbiqlərin intellektual funksiyalarından, o cümlədən səsin emalı və videokonfransların optimallaşdırılması alətlərindən daha səmərəli istifadə etməyə imkan verir.
Əlbəttə, NPU-nun mövcudluğu ASUS ExpertBook B5 Flip G2-ni böyük dil modellərinin öyrədilməsi və ya mürəkkəb kontent generasiyası üçün ixtisaslaşmış iş stansiyasına çevirmir. Onun vəzifəsi başqadır – gündəlik işdə dəstəklənən süni intellekt funksiyalarını sürətləndirmək və adi tətbiqlərlə qarşılıqlı əlaqənin səmərəliliyini artırmaq.
Komplektasiyadan asılı olaraq noutbuk 16 və ya 32 GB həcmində LPDDR5X-8533 operativ yaddaşla təchiz olunur. Məlumatların saxlanması üçün 1 TB-a qədər tutumlu PCIe 4.0 SSD nəzərdə tutulub. Nəzərə almaq lazımdır ki, operativ yaddaş sistem lövhəsinə lehimlənib. Buna görə də bu parametr üzrə konfiqurasiyanı cihazın bütün istismar müddətini nəzərə alaraq seçmək məqsədəuyğundur.
Korporativ istifadəçilər üçün uzunmüddətli yüklənmə zamanı işin sabitliyi də vacibdir. ASUS ExpertBook B5 Flip G2-də həm açıq, həm də qapalı qapaq vəziyyətində səmərəli işləmək üçün nəzərdə tutulmuş ExpertCool soyutma sistemi tətbiq edilir. Əlavə qoruyucu barmaqlıqlar tozun sistemin daxilinə düşməsinin qarşısını alır.
Bu cür aparat imkanları çoxsaylı tapşırıqların eyni vaxtda yerinə yetirildiyi ofis işi üçün optimaldır: çoxsaylı açıq səhifələri olan brauzerdən, korporativ tətbiqlərdən, CRM və ERP sistemlərindən, videokonfranslardan, elektron sənəd dövriyyəsindən və böyük cədvəllərdən eyni vaxtda istifadə. Bununla belə, inteqrasiya olunmuş qrafika qurğunun tətbiq sahəsinin təbii sərhədlərini müəyyən edir: peşəkar 3D-renderinq, mürəkkəb videomontaj və resurs tutumlu qrafik tapşırıqlar üçün diskret videokartı olan noutbuklara baxmaq daha məqsədəuyğundur.
Nahardan sonra da davam edən mobillik
Mobil biznes kompüteri üçün avtonom işləmə ikinci dərəcəli xüsusiyyət deyil, tam funksional işin əsas şərtlərindən biridir. ASUS ExpertBook B5 Flip G2 50 Vt·saat tutumlu dörd elementli batareya ilə təchiz olunur, əlavə seçim kimi isə 63 Vt·saat tutumlu daha yüksək tutumlu akkumulyator təklif edilir. İstehsalçının məlumatına görə, quraşdırılmış batareyadan asılı olaraq avtonom işləmə müddəti MobileMark 2018 testində 12–15,73 saata, video nümayişi zamanı isə 17–22 saata çata bilər. Bu göstəricilər müxtəlif konfiqurasiyalara və sınaq şərtlərinə aiddir. Buna görə də faktiki işləmə müddəti ekranın parlaqlığından, prosessorun yüklənməsindən, istifadə olunan tətbiqlərdən və simsiz bağlantılardan asılı olacaq.
Ezamiyyətlər və intensiv iş günü üçün USB Type-C portu vasitəsilə sürətli enerji doldurma nəzərdə tutulub. 65 Vt gücündə adapterdən istifadə edildikdə batareyanı təxminən 49 dəqiqəyə 60%-dək doldurmaq mümkündür. Bu, görüşlər arasındakı qısa fasilə zamanı enerjinin əhəmiyyətli hissəsini bərpa etməyə imkan verir. Kiçik çəki və kompakt ölçülərlə birlikdə bu xüsusiyyətlər B5 Flip G2-ni iş vaxtının əhəmiyyətli hissəsini ofisdən kənarda keçirən mütəxəssislər üçün rahat həllə çevirir.
Əlavə adapterlər olmadan bütün zəruri qoşulmalar
İstehsalçıların noutbukları daha nazik etmək cəhdi çox vaxt fiziki interfeyslərin sayının azaldılmasına gətirib çıxarır. ASUS ExpertBook B5 Flip G2 bu baxımdan praktik yanaşmanı qoruyur: qurğuya əlavə adapterlər olmadan geniş yayılmış aksesuarların və periferik avadanlıqların əksəriyyətini qoşmağa imkan verən tam port dəsti daxildir.
Konfiqurasiyadan asılı olmayaraq, məlumat ötürülməsini, təsvirin çıxarılmasını və Power Delivery funksiyasını dəstəkləyən iki USB Type-C portu nəzərdə tutulub. Bunlara Thunderbolt 4 interfeysli variantlar da daxildir. Həmçinin iki tamölçülü USB Type-A 3.2 portu, HDMI 2.1 portu və kombinə edilmiş audio giriş mövcuddur. USB Type-C vasitəsilə DisplayPort dəstəyi xarici monitorları qoşmağa imkan verir, HDMI isə iclas otaqlarında proyektorlar və displeylərlə işi asanlaşdırır. Beləliklə, noutbukdan həm müstəqil iş qurğusu, həm də tam funksional stasionar iş yerinin əsası kimi istifadə etmək mümkündür.
Simsiz rabitə vasitələri komplektasiyadan asılı olaraq Wi-Fi 6E və ya Wi-Fi 7 modulları, həmçinin Bluetooth ilə təmsil olunur. İş proseslərinin getdikcə daha çox bulud xidmətləri, korporativ şəbəkələr və məsafədən qarşılıqlı əlaqə ilə bağlı olduğu biznes mühitində müasir simsiz interfeyslərin mövcudluğu aşkar əhəmiyyət daşıyır.
Korporativ səviyyəli təhlükəsizlik
Korporativ kompüter üçün informasiyanın qorunması məhsuldarlıq qədər vacibdir. Xüsusilə də qurğu müntəzəm olaraq ofisdən kənarda istifadə edildikdə, ezamiyyətlərə aparıldıqda və müxtəlif şəbəkələrə qoşulduqda. ASUS ExpertBook B5 Flip G2-də bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilib: aparat və proqram səviyyəsində təhlükəsizlik mexanizmləri kompleksi ASUS ExpertGuardian sistemində birləşdirilib.
İstifadəçinin autentifikasiyası üçün enerji düyməsinə inteqrasiya edilmiş barmaq izi skaneri nəzərdə tutulub. Windows Hello biometrik identifikasiyasından istifadə etməyə imkan verən infraqırmızı kamera əlavə qoruma təmin edir. Veb-kameranın fiziki qapağı videobağlantıdan istifadə edilmədikdə obyektivi bağlamağa imkan verir. Aparat səviyyəsində kriptoqrafik açarların təhlükəsiz saxlanması və həssas məlumatların qorunması üçün nəzərdə tutulmuş diskret TPM 2.0 kriptoprosessoru mövcuddur. BIOS-un ikili ehtiyat nüsxələnməsi sistemi də mühüm elementdir: o, proqram təminatı zədələndikdə onun iş qabiliyyətini bərpa etməyə imkan verir.
ASUS həmçinin platforma proqram təminatının hücumlara və nasazlıqlara davamlılığını təmin etməyə yönəlmiş NIST SP 800-193 tələblərinə və Windows üçün Secured-core PC standartına uyğunluğu bəyan edir. Korpusun açılmasını qeydə alan sensor əlavə qoruma təmin edir və icazəsiz müdaxiləyə nəzarət etməyə imkan verir. BIOS və drayverlər üçün beşillik təhlükəsizlik yeniləmələri dəstəyini ayrıca qeyd etmək lazımdır. Müəssisələr üçün bu, mühüm üstünlükdür: korporativ qurğunun təhlükəsizliyi yalnız ilkin konfiqurasiyasından deyil, bütün həyat dövrü ərzində proqram-aparat platformasının aktual vəziyyətdə saxlanılması imkanından da asılıdır.
Korporativ qurğular parkının mərkəzləşdirilmiş idarə edilməsi və texniki xidməti üçün ASUS Control Center və Business Manager həllərini təklif edir. Şirkətin MyASUS xüsusi utiliti isə diaqnostika, yeniləmə, məhsuldarlığın optimallaşdırılması və texniki dəstək alətlərini birləşdirir.
Rahat iş və səmərəli kommunikasiya
Biznes noutbukunun digər mühüm cəhəti gündəlik istifadənin rahatlığıdır. ASUS ExpertBook B5 Flip G2-də 355 ml-ə qədər mayenin daxil olmasından qorunan klaviatura quraşdırılıb. Bu, qurğunun sıradan çıxmasına səbəb ola biləcək geniş yayılmış məişət insidentlərinə qarşı əlavə sığortadır. Komplektasiyadan asılı olaraq düymələrin arxa işıqlandırılması da nəzərdə tutulub.
Tez-tez istifadə olunan funksiyalara sürətli çıxış üçün ExpertWidget fərdiləşdirilə bilən düymələr sistemi təqdim olunur. İstifadəçi sürətli əmrləri öz iş vərdişlərinə uyğunlaşdıra və bununla da təkrarlanan əməliyyatların sayını azalda bilər.
Videokonfranslar və məsafədən qarşılıqlı əlaqə də əsas istifadə ssenariləri sırasındadır. Noutbukda təsvir ölçüsü Full HD-yə qədər olan ön veb-kamera, maksimal komplektasiyada isə biometrik identifikasiya üçün infraqırmızı işıqlandırma nəzərdə tutulub. Əlavə olaraq, 5 Mp təsvir ölçülü arxa kamera da mövcuddur. O, xüsusilə planşet rejimində faydalıdır: onun köməyi ilə sənədlərin, sxemlərin, lövhələrin və digər materialların şəklini çəkmək mümkündür.
Səsin ötürülmə keyfiyyətinə iki uzaq məsafəli mikrofonla təchiz olunmuş ASUS AI Noise-Canceling sistemi cavabdehdir. İntellektual səs-küyün azaldılması texnologiyası istifadəçinin nitqini fon səslərindən ayırmağa imkan verir. Bu, xüsusilə iclas otaqlarında, ictimai məkanlarda və ya ezamiyyət zamanı keçirilən onlayn görüşlər üçün aktualdır.
MyASUS xüsusi tətbiqi qurğunun imkanlarını diaqnostika, ventilyatorların iş rejimlərinin idarə edilməsi, təsvir və videonun optimallaşdırılması, təhlükəsiz enerji doldurma və smartfonla qarşılıqlı əlaqə alətləri ilə tamamlayır.
Çeviklik əsas üstünlük kimi
ASUS ExpertBook B5 Flip G2 (B5406FMA) ilk növbədə adətən ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilən imkanların birləşməsi ilə maraq doğurur. Bu, gücləndirilmiş metal korpusa, sensor ekrana, 360° dönən menteşəyə və stilus dəstəyinə malik kompakt korporativ noutbukdur. Zərurət yarandıqda o, planşetə və ya təqdimatlar üçün displeyə çevrilir. Bununla belə, istehsalçı yalnız form-faktorla kifayətlənməyib. İstifadəçinin sərəncamında süni intellektin aparat səviyyəsində sürətləndirilməsini təmin edən Intel Core Series 3 prosessorları, 32 GB-a qədər operativ yaddaş, sürətli SSD, uzunmüddətli avtonom işləmə, tam port dəsti və ASUS ExpertGuardian korporativ mühafizə kompleksi var.
Əlbəttə, B5 Flip G2 istənilən tapşırıq üçün universal iş stansiyası roluna iddia etmir. Onun güclü tərəfi çoxsaylı tapşırıqların eyni vaxtda yerinə yetirilməsinin, kommunikasiyanın, sənədlər, təqdimatlar və korporativ tətbiqlərlə işin vacib olduğu mobil biznes mühitidir. Transformerlənən konstruksiya məhz belə ssenarilərdə öz potensialını daha dolğun şəkildə nümayiş etdirir.
Buna görə də model rəhbərlər, satış menecerləri, məsləhətçilər və müxtəlif iş məkanları arasında tez-tez hərəkət edən, görüşlər keçirən və müştərilərlə qarşılıqlı əlaqədə olan digər mütəxəssislər üçün xüsusilə maraqlı olacaq. Onlar üçün noutbuk və planşet arasında sürətlə keçid etmək imkanı sadəcə konstruksiyanın effektli xüsusiyyəti deyil, iş prosesinin təşkili üçün əlavə alətdir.
Nəticə etibarilə, ASUS ExpertBook B5 Flip G2 müasir biznes kompüteri üçün kifayət qədər inandırıcı konsepsiya təklif edir: funksionallıqdan imtina etmədən mobillik, praktikliyi itirmədən çeviklik, intellektual məlumat emalı və korporativ təhlükəsizlik vasitələri ilə tamamlanan məhsuldarlıq.