spot_img
22 мая, 2024
ДомойAI / MLMicrosoft внедрит ИИ-помощника Copilot в игры для PC и Xbox

Microsoft внедрит ИИ-помощника Copilot в игры для PC и Xbox

Microsoft Copilot

Компания Microsoft начнет внедрять своего ИИ-помощника Copilot в игры для PC и Xbox. Первой игрой станет Minecraft. Ожидается, что функции Copilot помогут геймерам с поиском информации. Они смогут во время прохождения задавать ассистенту вопросы в свободной форме, для получения необходимой помощи.

На презентации сотрудники Microsoft продемонстрировали работу Copilot в Minecraft. Игрок задал вопрос ИИ-помощнику — как создать меч. Получив запрос, Copilot сперва попросил пользователя открыть инвентарь, а после сообщил, что игроку не хватает материалов для того, чтобы создать снаряжение. Далее ассистент рассказал, где добыть необходимые ресурсы.

В Microsoft подчеркивают, что вопросы Copilot не потребуют какой-то определенной формулировки. Задавать их можно будет «на естественном языке».

Предыдущая статья
Senua’s Saga: Hellblade II вышла на PC и Xbox
Следующая статья
Dell представил пять ноутбуков на базе Snapdragon X и с поддержкой Copilot+
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,040ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»