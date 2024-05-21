Microsoft внедрит ИИ-помощника Copilot в игры для PC и Xbox

Компания Microsoft начнет внедрять своего ИИ-помощника Copilot в игры для PC и Xbox. Первой игрой станет Minecraft. Ожидается, что функции Copilot помогут геймерам с поиском информации. Они смогут во время прохождения задавать ассистенту вопросы в свободной форме, для получения необходимой помощи.

На презентации сотрудники Microsoft продемонстрировали работу Copilot в Minecraft. Игрок задал вопрос ИИ-помощнику — как создать меч. Получив запрос, Copilot сперва попросил пользователя открыть инвентарь, а после сообщил, что игроку не хватает материалов для того, чтобы создать снаряжение. Далее ассистент рассказал, где добыть необходимые ресурсы.

В Microsoft подчеркивают, что вопросы Copilot не потребуют какой-то определенной формулировки. Задавать их можно будет «на естественном языке».