Компания LG Electronics представила легкий 14-дюймовый ноутбук gram Book 14, главной особенностью которого стала рекордная автономность: по заявлению производителя, устройство способно воспроизводить видео до 30,5 часов на одном заряде аккумулятора емкостью 61,2 Вт·ч. Впрочем, таких показателей удалось добиться при воспроизведении роликов с яркостью экрана 150 нит и отключенными беспроводными модулями, поэтому при повседневной нагрузке время работы будет скромнее.

Еще одним важным преимуществом новинки стала возможность выбора между классическим и сенсорным дисплеем. В обоих случаях используется 14-дюймовая IPS-матрица с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920×1200 пикселей, яркостью 350 нит и частотой обновления 60 Hz. При этом базовая версия получила антибликовое покрытие и цветовой охват 45% NTSC, тогда как сенсорная модификация выделяется более точной цветопередачей с охватом 100% sRGB.

В основе LG gram Book 14 лежит процессор Intel Core 5, дополненный 8 или 16 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 или 512 Gb. За отвод тепла отвечает фирменная система охлаждения Mega Cooling System. Толщина алюминиевого корпуса новинки составляет около 15 мм, а вес — 1,29 кг. Набор оснащения включает порты USB, разъем HDMI 2.1, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, а также Full HD веб-камеру с двумя микрофонами, физической шторкой приватности и поддержкой аутентификации Windows Hello. Работает ноутбук под управлением Windows 11 Home, а предустановленное приложение LG gram Link упрощает быстрый обмен файлами между компьютером и устройствами на базе iOS, Android и webOS.

LG gram Book 14 уже поступил в продажу на американском рынке в чёрном и серебристом цветовых исполнениях. Стоимость версий с обычным дисплеем в зависимости от конфигурации составляет от $799,99 до $1099,99, а модификации с сенсорным экраном — от $829 до $1199.