Представлен BenQ RD240Q — монитор для программистов и разработчиков

Компания BenQ представила монитор RD240Q, который специально создан для программистов и разработчиков. Устройство получило специальный режим кодирования с повышенной четкостью текста при различных условиях освещения, а также горячую клавишу для перехода в режим.

BenQ RD240Q оснащен 24,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и охватом 95% цветового пространства P3. Экран имеет антибликовое матовое покрытие, есть автоматическая регулировка яркости. Пиковая яркость составляет 300 нит, коэффициент контрастности стандартный — 1000:1.

Немерцающая (Flicker-Free) светодиодная W-LED подсветка обеспечивает полное покрытие цветового пространства sRGB. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрен ряд настроек низкого уровня синего света (Low Blue Light) и функция «Защита в ночные часы». Монитор оснащен эргономичной регулируемой подставкой, а также включает KVM-переключатель и программное обеспечение BenQ Display Pilot 2. В оснащение также входят по одному порту HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, два USB-C (90 Вт PD), три USB 3.2 и аудиоразъем 3.5 мм.

BenQ RD240Q уже поступил в продажу по цене $385.