Современный бизнес требует от мобильного компьютера гораздо большего, чем просто возможность запускать офисные приложения. Сегодня это полноценный рабочий инструмент, который должен одинаково уверенно чувствовать себя в переговорной, командировке, на презентации и за домашним рабочим столом. При этом от него ждут компактности, продолжительной автономной работы, надежной защиты корпоративных данных и достаточной производительности для многозадачности. ASUS ExpertBook B5 Flip G2 (B5406FMA) предлагает интересный ответ на эти требования: 14” ноутбук-трансформер с экраном, поворачивающимся на 360°, встроенным стилусом и аппаратной платформой Intel Core Series 3 с поддержкой ИИ-вычислений.

Ноутбук, возможности которого выходят за рамки бизнес-задач

В корпоративном портфеле ASUS семейство ExpertBook занимает особое место. В отличие от потребительских моделей, ориентированных прежде всего на универсальное использование, эти устройства проектируются с учетом специфики деловой среды: повышенных требований к надежности, безопасности информации, управляемости и удобству эксплуатации в корпоративной инфраструктуре. Линейка ExpertBook включает две основные серии. Серия B предназначена прежде всего для крупных предприятий, IТ-профессионалов и руководителей, тогда как серия P ориентирована на индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес.

ASUS ExpertBook B5 Flip G2 относится к корпоративной линейке ExpertBook Advanced среднего уровня и сочетает компактность мобильного компьютера с расширенными возможностями, характерными для бизнес-класса. Главная особенность версии Flip отражена в самом названии: это не просто ноутбук с сенсорным дисплеем, а полноценный трансформер, способный менять формат работы в зависимости от ситуации. Благодаря специальному шарниру экран раскрывается на 360°, позволяя использовать устройство в качестве классического ноутбука, планшета или компактного дисплея для демонстрации материалов.

Такой подход особенно актуален для специалистов, чья работа не ограничивается одним рабочим местом. Менеджер по продажам может подготовить презентацию за ноутбуком, показать ее клиенту в режиме дисплея, а затем использовать планшетный формат для внесения заметок или согласования документов. Руководителю устройство позволит оперативно работать с материалами совещаний, а консультанту – демонстрировать проекты непосредственно во время общения с заказчиком.

Тонкий корпус при серьезном запасе прочности

ASUS ExpertBook B5 Flip G2 демонстрирует, что трансформируемая конструкция и повышенная прочность не обязательно означают громоздкость. При диагонали экрана 14” устройство весит около 1,34 кг, а толщина корпуса составляет всего 14,9 мм. Для компьютера с откидывающимся экраном и усиленной конструкцией это весьма компактные показатели. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. При этом внимание уделено не только внешним материалам, но и внутренней конструкции. Рамка корпуса усилена стеклонаполненным пластиком, между экраном и верхней крышкой предусмотрена специальная прокладка из вспененного материала, а петли рассчитаны на 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Дополнительное усиление получили и разъемы. Порты USB Type-C рассчитаны на 15 тысяч подключений, остальные интерфейсы – на 5 тысяч. Это важная деталь для устройства, которое предполагается активно использовать в поездках и постоянно подключать к различной периферии.

Надежность конструкции подтверждается испытаниями по военно-промышленному стандарту MIL-STD 810H. ASUS сообщает о 24 тестах в 11 категориях, включающих проверки на устойчивость к ударам и вибрациям, воздействию пыли и песка, повышенной влажности и экстремальных температур. При этом соответствие MIL-STD 810H не означает, что ноутбук предназначен для эксплуатации в агрессивных промышленных условиях. Смысл испытаний заключается в обеспечении дополнительного запаса прочности для повседневного использования: транспортировки, командировок, работы в офисе и частых перемещений между рабочими площадками.

Один экран – четыре формата работы

Основное конкурентное преимущество ASUS ExpertBook B5 Flip G2 – возможность быстро адаптироваться к разным рабочим сценариям. Шарнир с поворотом на 360° позволяет использовать устройство в четырех основных режимах.

В стандартном положении ноутбук остается привычным мобильным компьютером с физической клавиатурой и тачпадом. В режиме «палатки» его удобно устанавливать на столе для демонстрации презентаций и визуальных материалов. Режим дисплея позволяет развернуть экран в сторону собеседника, не заставляя его смотреть на клавиатуру. Наконец, при полном повороте крышки устройство превращается в планшет с сенсорным управлением. Последний сценарий раскрывает возможности комплектного стилуса, который хранится непосредственно в корпусе ноутбука. Поддержка технологии MPP 2.0 позволяет использовать перо для рукописного ввода, создания заметок, внесения пометок в документы и работы с графическими материалами. Встроенный отсек избавляет от необходимости носить стилус отдельно и искать для него место в сумке.

Для делового пользователя это не просто дополнительная возможность взаимодействия с экраном. Во время встречи можно быстро записать комментарии к документу, отметить изменения в презентации, подписать необходимые материалы или сделать пометки непосредственно на демонстрируемом изображении. В образовательной среде аналогичная конструкция пригодится для работы с электронными учебными материалами и интерактивными презентациями.

14” сенсорный IPS-дисплей имеет разрешение 1920х1200 пикселей и соотношение сторон 16:10. Последнее особенно удобно при работе с документами, электронными таблицами и веб-страницами: по вертикали помещается больше информации, чем на традиционных экранах формата 16:9. В зависимости от конфигурации предусмотрены варианты дисплея с повышенной яркостью и различным цветовым охватом. Для наиболее требовательных к качеству изображения пользователей доступна панель с 100% охватом цветового пространства sRGB. Сенсорный слой обеспечивает естественное управление касаниями и работу со стилусом, а широкие углы обзора позволяют комфортно демонстрировать содержимое экрана коллегам и клиентам.

Intel Core Series 3 и аппаратное ускорение ИИ

Вычислительная платформа ASUS ExpertBook B5 Flip G2 построена на процессорах Intel Core Series 3. В зависимости от конфигурации доступны Intel Core 7 350, Intel Core 5 315 и Core 5 320, а также Intel Core 3 304. За обработку графики отвечает встроенное ядро Intel Graphics. В старшей конфигурации используется шестиядерный Intel Core 7 350 с максимальной тактовой частотой до 4,8 ГГц. Важной особенностью процессоров Core 7 и Core 5 является наличие нейропроцессора Intel AI Boost NPU, обеспечивающего аппаратное ускорение операций искусственного интеллекта с производительностью до 17 TOPS.

Появление NPU в корпоративном ноутбуке имеет вполне практическое значение. Нейропроцессор предназначен для выполнения определенных ИИ-операций непосредственно на устройстве, не перегружая центральный процессор и не требуя постоянного обращения к облачным сервисам. Это позволяет эффективнее использовать интеллектуальные функции приложений, в том числе инструменты обработки голоса и оптимизации видеоконференций. Разумеется, наличие NPU не превращает ASUS ExpertBook B5 Flip G2 в специализированную рабочую станцию для обучения больших языковых моделей или сложной генерации контента. Его задача другая – ускорять поддерживаемые ИИ-функции в повседневной работе и повышать эффективность взаимодействия с привычными приложениями.

В зависимости от комплектации ноутбук оснащается оперативной памятью LPDDR5X-8533 объемом 16 или 32 ГБ. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель PCIe 4.0 емкостью до 1 ТБ. Следует учитывать, что оперативная память распаяна на системной плате, поэтому конфигурацию по этому параметру желательно выбирать с расчетом на весь срок эксплуатации устройства.

Для корпоративных пользователей важна и стабильность работы под продолжительной нагрузкой. В ASUS ExpertBook B5 Flip G2 применяется система охлаждения ExpertCool, рассчитанная на эффективное функционирование как с открытой, так и с закрытой крышкой. Дополнительные защитные решетки препятствуют попаданию пыли внутрь системы.

Такой набор аппаратных возможностей оптимален для многозадачной офисной работы: одновременного использования браузера с большим количеством вкладок, корпоративных приложений, CRM и ERP-систем, видеоконференций, электронного документооборота и работы с объемными таблицами. При этом встроенная графика определяет естественные границы применения устройства: для профессионального 3D-рендеринга, сложного видеомонтажа и ресурсоемких графических задач лучше рассматривать ноутбуки с дискретной видеокартой.

Мобильность, которая не заканчивается после обеда

Для мобильного бизнес-компьютера автономность — не второстепенная характеристика, а одно из условий полноценной работы. ASUS ExpertBook B5 Flip G2 оснащается четырехъячеечной батареей емкостью 50 Вт·ч, а в качестве опции доступен аккумулятор повышенной емкости на 63 Вт·ч. Согласно данным производителя, в зависимости от установленной батареи время автономной работы может достигать 12-15,73 часа в тесте MobileMark 2018 и до 17-22 часов при воспроизведении видео. Эти значения относятся к различным конфигурациям и условиям тестирования, поэтому фактическая продолжительность работы будет зависеть от яркости экрана, нагрузки на процессор, используемых приложений и беспроводных подключений.

Для командировок и насыщенного рабочего дня предусмотрена быстрая зарядка через порт USB Type-C. При использовании адаптера мощностью 65 Вт аккумулятор можно зарядить до 60% примерно за 49 минут. Это позволяет восполнить значительную часть заряда во время короткого перерыва между встречами. В сочетании с небольшим весом и компактными габаритами такие характеристики делают B5 Flip G2 удобным решением для специалистов, которым приходится проводить значительную часть рабочего времени вне офиса.

Все необходимые подключения без дополнительных переходников

Стремление производителей сделать ноутбуки тоньше нередко приводит к сокращению количества физических интерфейсов. ASUS ExpertBook B5 Flip G2 в этом отношении сохраняет практичный подход: устройство оснащено полноценным набором разъемов, позволяющим подключать большинство распространенных аксессуаров и периферийного оборудования без дополнительных переходников.

Вне зависимости от конфигурации предусмотрены два порта USB Type-C с поддержкой передачи данных, вывода изображения и Power Delivery, включая варианты с интерфейсом Thunderbolt 4. Также доступны два полноразмерных порта USB Type-A 3.2, порт HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем. Поддержка DisplayPort через USB Type-C позволяет подключать внешние мониторы, а HDMI упрощает взаимодействие с проекторами и дисплеями в переговорных комнатах. Таким образом, ноутбук можно использовать и как самостоятельное рабочее устройство, и как основу полноценного стационарного рабочего места.

Беспроводные коммуникации представлены модулями Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 в зависимости от комплектации, а также Bluetooth. Для деловой среды, где все больше рабочих процессов связано с облачными сервисами, корпоративными сетями и удаленным взаимодействием, наличие современных беспроводных интерфейсов имеет очевидное значение.

Безопасность корпоративного уровня

Для корпоративного компьютера защита информации не менее важна, чем производительность. Особенно если устройство регулярно покидает пределы офиса, используется в командировках и подключается к различным сетям. В ASUS ExpertBook B5 Flip G2 этому аспекту уделено особое внимание: комплекс аппаратных и программных механизмов безопасности объединен в систему ASUS ExpertGuardian.

Для аутентификации пользователя предусмотрен сканер отпечатка пальца, интегрированный в кнопку питания. Дополнительную защиту обеспечивает инфракрасная камера, позволяющая использовать биометрическую идентификацию Windows Hello. Физическая шторка веб-камеры дает возможность закрыть объектив, когда видеосвязь не используется. На аппаратном уровне предусмотрен дискретный криптопроцессор TPM 2.0, предназначенный для безопасного хранения криптографических ключей и защиты чувствительных данных. Важным элементом является и система двойного резервирования BIOS: она позволяет восстановить работоспособность прошивки при ее повреждении.

ASUS также заявляет соответствие требованиям NIST SP 800-193, направленным на обеспечение устойчивости платформенной прошивки к атакам и сбоям, и стандарту Secured-core PC для Windows. Дополнительную защиту обеспечивает датчик вскрытия корпуса, позволяющий контролировать несанкционированное вмешательство. Отдельно стоит отметить заявленную пятилетнюю поддержку обновлений безопасности BIOS и драйверов. Для предприятий это существенное преимущество: безопасность корпоративного устройства определяется не только его первоначальной конфигурацией, но и возможностью поддерживать актуальное состояние программно-аппаратной платформы на протяжении всего жизненного цикла.

Для централизованного администрирования и обслуживания корпоративного парка ASUS предлагает решения Control Center и Business Manager, а фирменная утилита MyASUS объединяет инструменты диагностики, обновления, оптимизации производительности и технической поддержки.

Комфортная работа и эффективная коммуникация

Еще один важный аспект бизнес-ноутбука – удобство ежедневного взаимодействия. В ASUS ExpertBook B5 Flip G2 установлена клавиатура с защитой от попадания жидкости объемом до 355 мл. Это дополнительная страховка от распространенных бытовых инцидентов, которые могут привести к выходу устройства из строя. В зависимости от комплектации предусмотрена подсветка клавиш.

Для быстрого доступа к часто используемым функциям предусмотрена система настраиваемых клавиш ExpertWidget. Пользователь может адаптировать быстрые команды под собственные рабочие привычки и тем самым сократить количество повторяющихся действий.

Видеоконференции и удаленное взаимодействие также входят в число приоритетных сценариев эксплуатации. В ноутбуке используется фронтальная веб-камера с разрешением до Full HD, а в максимальной комплектации предусмотрена инфракрасная подсветка для биометрической идентификации. Дополнительно доступна тыльная камера разрешением 5 Мп, которая особенно полезна в планшетном режиме: с ее помощью можно фотографировать документы, схемы, доски и другие материалы.

За качество передачи голоса отвечает система ASUS AI Noise-Canceling с двумя микрофонами дальнего действия. Интеллектуальное шумоподавление позволяет отделять речь пользователя от фоновых звуков, что особенно актуально при проведении онлайн-встреч из переговорных комнат, общественных пространств или во время командировок.

Фирменное приложение MyASUS дополняет возможности устройства инструментами диагностики, управления режимами работы вентиляторов, оптимизации изображения и видео, безопасной зарядки и взаимодействия со смартфоном.

Гибкость как главное преимущество

ASUS ExpertBook B5 Flip G2 (B5406FMA) интересен прежде всего сочетанием возможностей, которые обычно рассматриваются по отдельности. Это компактный корпоративный ноутбук с усиленным металлическим корпусом, сенсорным экраном, поворотным на 360° шарниром и поддержкой стилуса, который при необходимости превращается в планшет или дисплей для презентаций. При этом производитель не ограничился форм-фактором. В распоряжении пользователя – процессоры Intel Core Series 3 с аппаратным ускорением ИИ, до 32 ГБ оперативной памяти, быстрый SSD, продолжительная автономная работа, полноценный набор интерфейсов и комплекс корпоративной защиты ASUS ExpertGuardian.

Конечно, B5 Flip G2 не претендует на роль универсальной рабочей станции для любых задач. Его сильная сторона – мобильная деловая среда, где важны многозадачность, коммуникации, работа с документами, презентациями и корпоративными приложениями. Именно в таких сценариях трансформируемая конструкция раскрывает свой потенциал наиболее полно. Поэтому модель будет особенно интересна руководителям, менеджерам по продажам, консультантам и другим специалистам, которые часто перемещаются между рабочими площадками, проводят встречи и взаимодействуют с клиентами. Для них возможность быстро переключаться между ноутбуком и планшетом – не просто эффектная особенность конструкции, а дополнительный инструмент организации рабочего процесса.