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9 апреля, 2024
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В Европе выпущен бюджетный смартфон Moto G04s

Moto G04s

Компания Motorola представила в Европе недорогой смартфон Moto G04s. По дизайну и техническим характеристикам новая модель очень похожа на Moto G04, дебютировавший ранее в этом году.

Moto G04s оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Hz. Экран занимает около 85% площади передней панели. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3. Аппарат работает на базе процессора Unisoc T606 в паре с 4 Gb ОЗУ и накопителем на 64 Gb. При желании встроенную память можно расширить при помощи карт microSD. Смартфон поддерживает до 8 Gb виртуальной оперативной памяти.

В оснащение устройства также входят основная камера на 50 Мп в сочетании со светодиодной вспышкой, 5 Мп селфи-камера, аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 15 Вт, две SIM-карты, модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, один динамик с поддержкой Dolby Atmos, разъем 3,5 мм и защита от влаги IP52. Гаджет получил пластиковый корпус с габаритами 163.49×74.53×7.99 мм и весом 178 гр. В розничную комплектацию новинки входит зарядное устройство на 10 Вт. Смартфон поставляется с предустановленной ОС Android 14 с оболочкой MyUX от Motorola.

Цена Moto G04s составляет 119 евро. Доступные цвета: черный, зеленый, голубой и оранжевый. Продажи начнутся 30 апреля.

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