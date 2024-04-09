Google запустил обновленную сеть поиска устройств Find My Device

Компания Google запустила давно обещанную обновленную сеть Find My Device (Найти мое устройство). Сервис позволяет найти потерянные Android-устройств и совместимые аксессуары, даже если они отключены от интернета.

Прежде сервис полагался на Wi-Fi и сотовую сеть на утерянном смартфоне. Если пользователь помечал гаджет как утерянный, он сам передавал свое местоположение в сервис. Но если смартфон украли, то схема не всегда работала — злоумышленник мог извлечь SIM-карту или отключить устройство.

Обновленный сервис Find My Device работает по принципу краудсорсинговой сети, как и Find My в iOS. То есть для поиска используется помощь других Android-устройств, которые автоматически передают приблизительное местоположение вашего гаджета. Сеть полагается на более чем миллиард устройств под управлением Android 9 и новее. Даже если устройство отключили от сети — оно будет общаться с устройствами поблизости через Bluetooth

А Pixel 8 и 8 Pro получится найти даже в отключенном состоянии. Для этого Google добавил в фирменные смартфоны «специальное аппаратное обеспечение». С мая к сети подключат Bluetooth-трекеры Chipolo и Pebblebee, что поможет в поиске кошельков, ключей и прочих потерянных вещей. До конца года совместимые Bluetooth-трекеры выпустят Motorola, Jio и Eufy. Как и в iOS, доступом к меткам можно будет делиться с другими пользователями. Также сообщается, что наушники JBL и Sony получат специальные обновления ПО, чтобы их можно было отследить в Find My Device.

Вначале сеть будет работать только в США и Канаде, позже уже по всему миру.