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9 апреля, 2024
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Google запустил обновленную сеть поиска устройств Find My Device

Google Find My Device

Компания Google запустила давно обещанную обновленную сеть Find My Device (Найти мое устройство). Сервис позволяет найти потерянные Android-устройств и совместимые аксессуары, даже если они отключены от интернета.

Прежде сервис полагался на Wi-Fi и сотовую сеть на утерянном смартфоне. Если пользователь помечал гаджет как утерянный, он сам передавал свое местоположение в сервис. Но если смартфон украли, то схема не всегда работала — злоумышленник мог извлечь SIM-карту или отключить устройство.

Обновленный сервис Find My Device работает по принципу краудсорсинговой сети, как и Find My в iOS. То есть для поиска используется помощь других Android-устройств, которые автоматически передают приблизительное местоположение вашего гаджета. Сеть полагается на более чем миллиард устройств под управлением Android 9 и новее. Даже если устройство отключили от сети — оно будет общаться с устройствами поблизости через Bluetooth

А Pixel 8 и 8 Pro получится найти даже в отключенном состоянии. Для этого Google добавил в фирменные смартфоны «специальное аппаратное обеспечение». С мая к сети подключат Bluetooth-трекеры Chipolo и Pebblebee, что поможет в поиске кошельков, ключей и прочих потерянных вещей. До конца года совместимые Bluetooth-трекеры выпустят Motorola, Jio и Eufy. Как и в iOS, доступом к меткам можно будет делиться с другими пользователями. Также сообщается, что наушники JBL и Sony получат специальные обновления ПО, чтобы их можно было отследить в Find My Device.

Вначале сеть будет работать только в США и Канаде, позже уже по всему миру.

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