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9 апреля, 2024
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В Spotify появился ИИ-генератор плейлистов по текстовому описанию

Spotify

Стриминговый сервис Spotify представил новую функцию AI Playlist, которая позволяет пользователю создавать собственные плейлисты с помощью текстовых запросов.

Запросы могут быть самыми разными: связанные с какими-то местами, разными типами активности, персонажами фильмов, животными и т.д. Например, можно попросить создать плейлист «вспомнить молодость» или «для спокойного поглаживая кота с кофе у окна». Как сообщила компания, лучше всего получается плейлист, когда в запросе содержится комбинация жанров, настроений, исполнителей и временного промежутка.

Если нет никаких идей, можно нажать на кнопку со звездами — нейросети случайным образом сгенерируют плейлист на основе ваших вкусов. Если итоговый плейлист не понравился, его можно доработать, написав «добавить больше ритмичной музыки», «убрать треки без слов» или «сделать повеселее/погрустнее». Также отмечается, что не будет создаваться плейлист на основе подсказок, не связанных с музыкой, таких как «текущие события» или «конкретные бренды».

На данное время функция Spotify AI Playlist находится на стадии бета-тестирования. Первоначально ею смогут воспользоваться владельцы подписки Premium для платформ Android и iOS, живущие в Австралии и Великобритании, после чего в ближайшие месяцы она будет доступна и в других странах.

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