Компания Huawei на мероприятии, посвященном запуску суббренда OSTA, представила смартфон OSTA O1 Pro. Производитель позиционирует новинку как первый смартфон на HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition, созданный с упором на искусственный интеллект. Система получила встроенные ИИ-инструменты, включая специального виртуального компаньона «Звездочка» с более чем 50 вариантами мимики и реакциями на прикосновения и движения устройства.

OSTA O1 Pro оснащен экраном с непривычно широким для современных устройств соотношением сторон 16:9,5, что дает преимущества при просмотре видео и чтении. При ширине 87 мм и высоте 144,1 мм смартфон заметно короче и шире привычных вытянутых моноблоков. Фактически OSTA O1 Pro – это модификация ранее вышедшего Huawei Pura X View с немного измененным дизайном и небольшими отличиями в начинке. Плоский 10-битный 6,39-дюймовый LTPS OLED-экран имеет разрешение 1320 × 2232 пикселя (406 ppi), частоту обновления 120 Hz, частоту сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-частоту 2160 Hz и локальную пиковую яркость до 6500 нит. Для защиты используется стекло Kunlun Glass. Экран занимает 96,1% площади передней панели. Толщина рамок со всех четырех сторон составляет всего 1,05 мм.

Аппарат построен на базе фирменного процессора Kirin 9030S, который работает в паре с 12 или 16 Gb оперативной памяти и накопителями емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. В основную камеру входит главный датчик на 200 Мп (RYYB, f/1.8, ЭФР 23 мм, OIS), перископный модуль на 50 Мп (RYYB, 1/2.5″, f/2.6, оптический зум 3.7х, ЭФР 88 мм, OIS), а также мультиспектральный датчик Red Maple (второго поколения) на 1,5 Мп для более точной цветопередачи. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.4). Обе камеры поддерживают запись видео 4K.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 66 Вт и беспроводной мощностью до 50 Вт. Адаптер питания в комплект поставки не входит. Также в оснащение входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 LE, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM + eSIM, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики и защита IP68/69. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Полные габариты и вес: 144,1 × 87,0 × 6,68 мм, 200 гр.

Цены на OSTA O1 Pro в Китае: 12/256 Gb — $854, 12/512 Gb — $1000, 16/512 Gb — $1124, 16 Gb/1 Tb — $1349. Покупателям будут доступны три расцветки: черная, белая и градиентная фиолетовая.