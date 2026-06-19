Xreal Aura — первые в мире XR-очки с Android XR и Snapdragon Reality Elite

Компания Xreal представила флагманские очки дополненной (AR) и смешанной (XR) реальности, разработанные совместно с Google. Модель под названием Xreal Aura (ранее известная как Project Aura) оснащена новейшим процессором Snapdragon Reality Elite. Чип, предназначенный для гарнитур виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (XR) реальностей, обеспечивает высокую производительность обработки графики при одновременном снижении энергопотребления.

Процессор Snapdragon Reality Elite встроен не в сами очки, а во внешний модуль, где также разместились аккумулятор емкостью 4455 мАч (34,84 Втч) и два порта USB Type-C – один для подключения к очкам, а другой для внешнего питания или подключения к источнику изображения. Объем памяти, в зависимости от конфигурации, составляет 12/256 Gb или 16/512 Gb. Кроме того, Xreal оснастила очки собственным сопроцессором X1S, отвечающим за быструю обработку данных, работу датчиков и дисплея.

Xreal Aura используют виртуальный дисплей Optical See-Through (OST) с углом обзора 70 градусов. Он формируется за счет двух экранов Sony Micro-OLED с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Сами экраны прозрачные, поэтому пользователь без помех может видеть окружающую обстановку, а люди вокруг него смогут смотреть ему в глаза. При желании владелец очков может активировать электрохромное затемнение и полностью сосредоточиться на происходящем на экране. На экран очков можно выводить до пяти приложений в режиме многозадачности. Имеются камеры с внешней индикацией съемки с помощью светодиода. Очки работают под управлением Android XR и поддерживают ИИ-ассистента Gemini.

Цена Xreal Aura пока не объявлена, ожидается, что она составит около $1500. Старт продаж запланирован на осень 2026 года.