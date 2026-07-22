Smart-часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 получили очень яркие экраны

Компания Samsung представила на мероприятии Galaxy Unpacked smart-часы Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9. Устройства получили яркие экраны, высокую производительность, а также ряд передовых функций.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 ориентированы для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом. Корпус часов выполнен из титана и стал на 12% тоньше по сравнению с предыдущей моделью. Пиковая яркость 1,52-дюймового дисплея Super AMOLED достигает 5000 нит, разрешение панели составляет 498 x 498 пикселей. Экран прикрыт сапфировым стеклом. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon Wear Elite Platform (5 ядер, 3 нм). Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, встроенной — 64 Gb. Поддерживается двухдиапазонный GPS (L1+L5), что должно повысить качество навигации и отслеживания тренировок. Часы оснащены аккумулятором емкостью 800 мАч, что на 35% больше по сравнению с первым поколением Ultra.

Galaxy Watch Ultra2 получили новые спортивные режимы, в том числе для бега по пересеченной местности. Часы отслеживают изменение высоты, особенности рельефа и прогресс подъема, помогая эффективнее распределять нагрузку. Кроме того, устройство анализирует потерю жидкости во время тренировок и в режиме реального времени подсказывает, когда и сколько воды следует восполнить для поддержания нормальной работы организма.

Благодаря надежной защите IP69K, водонепроницаемости до 10 АТМ и сертификации EN13319 часы можно использовать при погружениях. Во время нахождения дайверов под водой устройство отображает глубину, продолжительность погружения и температуру воды. Позднее в этом году Samsung выпустит приложение Ultra2 Diving, разработанное совместно с производителем оборудования для дайвинга Mares. Оно добавит контроль скорости погружения и всплытия, а также дополнительные функции безопасности.

Часы получили широкий набор датчиков для контроля здоровья, включая BioActive с функциями измерения ЭКГ, анализа состава тела, температуры кожи и других показателей. Среди новых возможностей — обнаружение признаков апноэ сна с использованием алгоритмов ИИ, мониторинг жизненных показателей во время сна, оценка состояния сердечно-сосудистой системы, рекомендации по тренировкам и восстановлению, а также контроль уровня окружающего шума для защиты слуха.

Galaxy Watch Ultra2 работают под управлением Wear OS 7 с оболочкой One UI 9 Watch, есть поддержка Wi-Fi, NFC, Bluetooth и LTE. Цена на часы начинается от $699. Они будут доступны в размере 47 мм и двух цветах — «Серый Титан» и «Черный Титан».

Samsung Galaxy Watch9 рассчитаны на повседневное использование. Компания делает основной акцент на непрерывном мониторинге состояния организма и длительном времени автономной работы. Часы получили обновленный дизайн с алюминиевым корпусом и переработанной конструкцией, благодаря чему достигается более плотная посадка на запястье.

Как и предыдущее поколение, новая модель предлагается в размерах 40 и 44 мм с экранами Super AMOLED прежних размеров 1,34 дюйма и 1,47 дюйма соответственно. Пиковая яркость 3000 нит сохраняет читаемость даже при ярком освещении. Часы построены на базе процессора Snapdragon Wear Elite Platform (5 ядер, 3 нм) с 2 Gb оперативной памяти и хранилищем на 32 Gb. Емкость аккумулятора 390 мАч (40 мм) или 445 мАч (44 мм) рассчитана на непрерывный мониторинг состояния организма днем и ночью.

В Galaxy Watch9 реализованы обновленные функции мониторинга здоровья на базе искусственного интеллекта. Часы способны анализировать качество сна, отслеживать признаки апноэ, контролировать жизненные показатели и состояние сердечно-сосудистой системы, а также формировать рекомендации по физической активности, восстановлению после нагрузок и безопасному уровню окружающего шума. Кроме того, Samsung добавил новую функцию оповещения о питании, основанную на анализе потоотделения. Корпус часов изготовлен из алюминия и надежно защищен от воды (IP68, 5 ATM).

Часы работают под управлением Wear OS 7 с оболочкой One UI 9 Watch, есть поддержка Wi-Fi, NFC, Bluetooth, LTE и двухдиапазонный GPS. Цена начинается от $380. Samsung Galaxy Watch9 в версии 40 мм будут доступны в цветах «Графит» и «Белое золото», а модель 44 мм — в расцветках «Графит» и «Серебро». Предзаказы на все модели стартуют сегодня, 22 июля, а продажи начнутся 7 августа.