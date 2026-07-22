Представлены складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 с широким экраном и Galaxy Z Fold8 Ultra

Компания Samsung представила складные смартфоны Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra. Galaxy Z Fold8 – это совершенно новая модель с переработанным форм-фактором, а Galaxy Fold8 Ultra является наследником прошлогоднего Galaxy Z Fold7, который получил небольшие изменения. Также, как и в модели Galaxy Z Flip8, в конструкции складных смартфонов Galaxy Z Fold8 и Fold8 Ultra применяется новая технология Flex Titanium. Использование титановых элементов в структуре дисплея помогло сделать устройства тоньше без ущерба для прочности, а сочетание пленки из титанового сплава и усовершенствованной титановой пластины сделало линию сгиба менее заметной. Также был усовершенствован шарнир.

Базовый Samsung Galaxy Z Fold8 позиционируется как универсальное устройство, смартфон удобно использовать как в сложенном, так и в раскрытом состоянии. Внешний экран имеет соотношение сторон 10:16, что, как отмечает компания, обеспечивает привычный и удобный формат для повседневных задач — общения в мессенджерах, просмотра социальных сетей и поиска информации. В раскрытом состоянии основной дисплей имеет соотношение сторон 4:3 — больше полезной площади для просмотра видео, чтения документов, игр и многозадачности.

Samsung Galaxy Z Fold8 оснащен внутренним 7,6-дюймовым дисплеем разрешением 2448 х 1848 пикселей (403 ppi), внешний 5,5-дюймовый экран имеет разрешение 1972 x 1248 пикселей (428 ppi). Обе Dynamic AMOLED 2X панели поддерживают частоту обновления 120 Hz и яркость до 3000 нит.

В основе смартфона лежит топовый 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, как в Galaxy S26 Ultra. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти, емкость встроенного накопителя составляет 256, 512 Gb или 1 Tb. В основную камеру входит два модуля по 50 Мп: главный (f/1.8, OIS) и сверхширокоугольный (f/1.9). Поддерживается запись видео 8K@60fps, улучшенный ночной режим и система суперстабилизации с фиксацией горизонта. Две фронтальные 10 Мп (f/2.2) камеры расположены в отверстии по центру внешнего и внутреннего дисплеев. Поддерживается одновременная съемка на основную и фронтальную камеры.

Емкость аккумулятора составляет 4800 мА·ч, проводная зарядка поддерживает мощность 45 Вт, также предусмотрены беспроводная на 20 Вт и обратная беспроводная зарядка. Металлический корпус Samsung Galaxy Z Fold8 имеет защиту по стандарту IP48, позволяющую устройству выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 м. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, два слота nano-SIM, поддержка eSIM, порт USB Type-C 3.2 Gen 1, стереодинамики с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев. Работает под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9. Габариты: 123.9 x 161.4 x 4.5 мм (в разложенном виде), 123.9 x 81.9 x 9.7 мм (в сложенном виде). Galaxy Z Fold8 весит 201 гр., что делает его самым легким представителем серии Fold.

Цены на Samsung Galaxy Z Fold8: 12/256 Gb — $1899, 12/512 Gb — $2099, 16 Gb/1 Tb — $2499. Цветовая палитра включает лавандовый, графитовый и кремовый варианты. Предзаказы уже открылись, а начало продаж запланировано на 7 августа.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, по сравнению с предшественником Galaxy Z Fold7, получил несколько изменений: новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, широкоугольный модуль основной камеры на 50 Мп вместо 12 Мп, увеличенное разрешение дисплея с 2184 x 1968 до 2504 х 2256 пикселей и емкости аккумулятора с 4400 до 5000 мАч.

Также заявлены улучшенная система охлаждения с более крупным графитовым слоем и поддержка новой архитектуры зарядки Dual DCIC мощностью 45 Вт, позволяющей восполнить заряд до 65% за 30 минут. Смартфон работает под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9. В остальном изменений нет.

Цены на Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: 12/256 Gb — $2099, 12/512 Gb — $2299, 16 Gb/1 Tb — $2699. Смартфон будет доступен в фиолетовом, кремовом и графитовом цветах. Также предусмотрена темно-зеленая, которая будет эксклюзивом фирменного интернет-магазина Samsung. Предзаказы уже открылись, продажи начнутся 7 августа.