Bilkom выходит на рынок Азербайджана с брендом iFFALCON

Турецкий дистрибьютор Bilkom, работающий в составе Koç Holding, выходит на азербайджанский рынок с международным брендом iFFALCON. Компания стала эксклюзивным авторизованным дистрибьютором этой марки в регионе Кавказа и Кипра. В рамках этого Bilkom будет отвечать за поставки, продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание iFFALCON в Азербайджане, Грузии и Северном Кипре.

iFFALCON является глобальным суб-брендом китайской компании TCL Electronics, одного из ведущих мировых производителей телевизоров. Ориентированный на молодую аудиторию бренд позиционирует себя как поставщик решений для умной жизни, делающий современные технологии доступными по цене. Сегодня iFFALCON работает в 16 странах мира, и в его продуктовый портфель помимо телевизоров входят кондиционеры, стиральные машины, холодильники и игровые мониторы. Таким образом, бренд предлагает широкую и целостную линейку продукции для домашнего быта.

Телевизоры iFFALCON: ставка на QD-Mini LED

Флагман телевизионной линейки, серия U85, состоит из современных 4K-телевизоров на технологии QD-Mini LED с операционной системой Google TV. Доступная в диагоналях 55, 65, 75 и 85 дюймов серия обеспечивает высокое качество изображения как в тёмных, так и в светлых помещениях благодаря подсветке Mini LED с локальным затемнением, пиковой яркости около 1000 нит и контрастности до 7000:1. За качество картинки отвечают процессор AiPQ Pro, технология квантовых точек QLED с охватом 93% цветового пространства DCI-P3 и поддержка Dolby Vision IQ. Серия U85, разработанная в том числе для геймеров, благодаря нативной частоте обновления 144 Гц, производительности до 288 Гц (с DLG), поддержке VRR, FreeSync Premium Pro и ALLM обеспечивает совместимость с PlayStation 5 и Xbox. К другим заметным особенностям серии относятся звуковая система 2.1 мощностью 50 Вт с поддержкой Dolby Atmos и IMAX Enhanced, безрамочный unibody-корпус и голосовое управление «Hey Google».

Помимо U85 премиум-сегмента, в портфеле есть и более доступные по цене модели с операционной системой Google TV и разрешением 4K UHD и 2K. Таким образом, бренд обращается к потребителям в разных бюджетных сегментах.

Кондиционеры: инверторные сплит-системы для жаркого климата

На рынках с жарким летом климатическая техника приобретает особое значение. Серия Eco-Tropical состоит из инверторных сплит-систем с алгоритмом AI Ultra-Inverter. По данным производителя, эта технология в зависимости от модели позволяет экономить от 40% до 75% энергии.

Теплообменники с запатентованным компанией TCL покрытием Titan Gold способствуют более эффективному отводу конденсата и обеспечивают высокую устойчивость к коррозии. Благодаря функции быстрого охлаждения температура воздуха на выходе может снижаться с 27 °C до 18 °C за 30 секунд. Воздушно-охлаждаемый блок управления помогает технике стабильно работать даже при температуре наружного воздуха до +60 °C.

Старшие модели кондиционеров предлагают такие функции, как самоочистка, стерилизация, дистанционное управление через приложение TCL Home и поддержка голосовых команд. Модельный ряд охватывает диапазон производительности примерно от 12 000 до 18 000 BTU и включает как инверторные сплит-системы, так и модели ON/OFF.

Подробнее о Bilkom

Bilkom, работающий в составе Koç Holding (в 2026 году холдинг отмечает своё 100-летие), входит в число ведущих компаний-дистрибьюторов Турции в сфере информационных и коммуникационных технологий (ICT). Компанию отличают богатая история, обширные знания и опыт, многолетние профессиональные партнёрства и команда профильных специалистов. Работая под девизом «Цифровой лайф-коуч Турции», Bilkom стремится повышать качество жизни с помощью технологий и делать современные технологии доступными. По состоянию на 2025 год каждый шестой смартфон и планшет, проданный в магазинах электроники, и каждые шестые умные часы в категории носимой электроники по всей Турции доходят до потребителя под гарантией Bilkom, что укрепляет позицию компании как номера один в секторе потребительской электроники.

Bilkom занимает 81-е место в списке Fortune Türkiye 500 и 105-е место в списке Capital 500. Кроме того, компания заняла первое место в рейтинге Bilişim 500 в категории «Дистрибьютор / Оборудование / Планшеты и портативные компьютеры». Компания была удостоена награды «Лучшее рабочее место» (Best Workplace) от Kincentric за успешные результаты в области вовлечённости сотрудников на протяжении пяти лет подряд, что стало возможным благодаря гибкой модели работы нового поколения и стратегическому подходу agile-управления.

В портфеле Bilkom представлены избранные ведущие мировые бренды, формирующие цифровую и мобильную трансформацию, такие как Huawei, TCL Electronics, Segway, Razer, PlayStation, Meross, Aqara и HyperShell. Для этих брендов компания, придерживаясь подхода «дистрибьютора с добавленной стоимостью и фокусом», предоставляет услуги «Bilkom Plus»: 360-градусное управление брендом, развитие бизнеса, разработку канальных программ, лицензионное локальное производство, управление потребительским опытом и развитую сеть послепродажного обслуживания с доставкой до дома по всей Турции. Подробнее о Bilkom можно узнать на сайте www.bilkom.com.tr.