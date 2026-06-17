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18 июня, 2026
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Qualcomm представил процессор Snapdragon Reality Elite для VR, AR и MR-гарнитур

Qualcomm Snapdragon Reality Elite

Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon Reality Elite, предназначенный для гарнитур виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности.

Вычислительная мощность встроенного нейронного процессора (NPU) составляет 48 TOPS, что позволяет обрабатывать сложные алгоритмы компьютерного зрения и отслеживания движений в реальном времени. По заявлению компании, в сравнении с предыдущим Snapdragon XR2+ Gen 2 новая платформа до 60% повышает производительность GPU. Прирост производительность CPU при этом составляет до 30%, а NPU — до 160%.

В состав платформы Snapdragon Reality Elite входит блок Engine for Visual Analytics (EVA), который обеспечивает аппаратное ускорение для ресурсоемких задач компьютерного зрения. Он улучшает работу функции измерения глубины объектов, а также отслеживания положения головы и рук пользователя. Новый процессор поддерживает разрешение до 4,4К на каждый глаз при кадровой частоте до 90 fps, а также имеет аппаратную поддержку трассировки лучей. Энергоэффективность тоже улучшилась — на 20%.

Первым устройством на базе Snapdragon Reality Elite станут очки Project Aura, которые разрабатывает компания Xreal совместно с Google.

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