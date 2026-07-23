Samsung представил smart-очки Galaxy Glasses с Android XR и Gemini AI

Компания Samsung представила на мероприятии Galaxy Unpacked smart-очки Galaxy Glasses под управлением Android XR. Впервые очки были показаны в мае на Google I/O 2026.

Дизайн очков разрабатывался совместно с компаниями Gentle Monster и Warby Parker, чьи оправы помогли придать им повседневный, не громоздкий вид. Как отмечает Samsung, очки сочетают в себе технологии и стиль. В версии Gentle Monster используется тонкая черная оправа с прямыми верхними гранями и плавно закругленными нижними, а Warby Parker разработала коричневую оправу со слегка приподнятой линией бровей.

Galaxy Glasses оснащены камерами, микрофонами, динамиками и предоставляют легкий доступ к функциям ИИ-помощника Gemini. Кроме того, Samsung интегрирует собственного помощника Bixby. Очки построены на базе чипа Snapdragon AR1 Gen 1 и работают под управлением новой операционной системы Android XR от Google. Среди функций Gemini AI производитель отмечает распознавание фото с занесением информации в заметки, перевод речи в реальном времени, ответы на вопросы с учетом местоположения, озвучивание входящих сообщений, построение маршрута и голосовая навигация.

Очки смогут принимать звонки, воспроизводить музыку, делать фотографии и помогать пользователям в повседневных задачах с помощью голосовых команд. Помимо голоса, управлять очками можно с помощью сенсорных площадок на дужках или через подключенные устройства. Устройство сможет работать до 9 часов от одного заряда, а комплектный чехол обеспечит еще до семи дополнительных зарядок.

Samsung Galaxy Glasses должны выйти на рынок осенью 2026 года. Цена пока не раскрывается.