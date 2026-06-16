В Facebook появилась новая функция AI Mode – ИИ-поиск и создание контента

Компания Meta запустила в Facebook новую функцию AI Mode – специальный режим поиска и создания контента, работающий на базе помощника Meta AI. Обновление направлено на изменение принципов поиска информации и взаимодействия с контентом на платформе.

Режим AI Mode интегрирован прямо в ленту и поиск, позволяя получать не просто список ссылок, а обобщенные ответы, основанные на реальном опыте пользователей и публичных публикациях в соцсетях. ИИ анализирует публичные посты, группы и короткие видео (Reels), выдавая структурированные советы и рекомендации.

Кроме того, AI Mode позволяет создавать коллажи, вырезать объекты, делать плавные видеомонтажи и применять ИИ-пресеты, например, виртуально «примерить» спортивную форму команды. Благодаря интеграции с Meta AI пользователи могут общаться с чат-ботом, задавать ему сложные вопросы и просить помощи в поиске информации прямо внутри платформы.

Новая функция уже вызывает у экспертов вопросы относительно достоверности выдаваемой информации. Поскольку нейросеть обобщает высказывания обычных людей, а не проверенные факты, существует риск распространения устаревших или вводящих в заблуждение данных, что ранее уже отмечалось при запуске аналогичной функции Google на платформе Reddit.