IBM — 115 лет инноваций: от табуляторов до искусственного интеллекта и квантовых компьютеров

16 июня 2026 года исполняется 115 лет со дня основания компании IBM — одной из немногих технологических корпораций, которой удалось не просто пережить несколько технологических эпох, но и сыграть ключевую роль в формировании каждой из них. За свою историю IBM прошла путь от производителя механических счетных машин до одного из мировых лидеров в области искусственного интеллекта, гибридных облачных технологий и квантовых вычислений.

От Computing-Tabulating-Recording до IBM

История компании началась 16 июня 1911 года, когда была создана корпорация Computing-Tabulating-Recording Company (CTR), объединившая несколько производителей табуляторов, весов и учетного оборудования. Свое нынешнее название — International Business Machines — компания получила в 1924 году.

Уже в первой половине XX века IBM стала синонимом автоматизации обработки данных. Ее табуляционные машины использовались правительствами, банками и крупными предприятиями по всему миру. В дальнейшем компания сыграла важнейшую роль в развитии мейнфреймов, персональных компьютеров, систем хранения данных и корпоративного программного обеспечения.

К своему столетию в 2011 году IBM подошла как одна из самых известных технологических компаний мира, имея более 400 тысяч сотрудников и тысячи патентов, ежегодно регистрируемых в разных странах. Тогда компания уже активно инвестировала в аналитические системы и технологии искусственного интеллекта, которые впоследствии легли в основу платформы Watson.

Компания, которая постоянно менялась

История IBM уникальна тем, что компания неоднократно меняла собственную бизнес-модель. В разные годы ее основным направлением были механические вычислительные устройства, мейнфреймы, персональные компьютеры, сервисный бизнес, программное обеспечение и облачные технологии.

Особенно важным стал переход от аппаратного бизнеса к сервисам и программным платформам. Продажа подразделения персональных компьютеров в середине 2000-х годов позволила IBM сосредоточиться на высокомаржинальных корпоративных решениях и исследованиях.

Сегодня IBM делает ставку на три стратегических направления:

искусственный интеллект;

гибридные облака;

квантовые вычисления.

Новая эпоха: искусственный интеллект для бизнеса

В отличие от многих компаний, ориентированных на массовый рынок, IBM сосредоточилась на корпоративном использовании ИИ. Ключевой платформой стала экосистема watsonx, объединяющая инструменты для разработки, управления и внедрения генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

В 2025-2026 годах IBM представила ряд новых решений для управления ИИ-агентами, автоматизации бизнес-процессов и работы с корпоративными данными. Компания развивает концепцию «agentic AI» — экосистемы интеллектуальных агентов, способных самостоятельно выполнять сложные задачи под контролем корпоративных политик безопасности и управления.

На конференции Think 2026 IBM представила новое поколение платформы watsonx Orchestrate, которая позиционируется как единая система управления тысячами ИИ-агентов внутри крупных организаций. Одновременно компания расширяет возможности своих языковых моделей Granite и развивает инструменты для безопасного внедрения ИИ в регулируемых отраслях.

Показательно, что сегодня IBM рассматривает искусственный интеллект не как отдельный продукт, а как новую операционную модель бизнеса, объединяющую данные, автоматизацию и инфраструктуру.

Квантовая гонка: ставка на будущее вычислений

Если искусственный интеллект уже меняет бизнес сегодня, то квантовые вычисления могут определить развитие технологий на десятилетия вперед.

IBM остается одним из наиболее последовательных игроков на этом рынке. Компания одной из первых открыла доступ к квантовым компьютерам через облако и сформировала глобальную экосистему разработчиков и исследователей.

В июне 2025 года IBM представила новую дорожную карту создания первого в мире крупномасштабного отказоустойчивого квантового компьютера — IBM Quantum Starling. Согласно планам компании, система должна заработать к 2029 году и выполнять до 100 миллионов квантовых операций на 200 логических кубитах.

В 2026 году IBM рассчитывает продемонстрировать первые примеры так называемого «квантового преимущества», когда гибридные системы, объединяющие классические суперкомпьютеры и квантовые процессоры, смогут эффективнее решать определенные практические задачи. Для этого компания развивает новые процессоры Nighthawk и Loon, а также технологии коррекции ошибок — один из ключевых барьеров на пути к промышленным квантовым вычислениям.

По оценкам IBM, будущее вычислений будет «квантово-центричным», где классические и квантовые системы станут работать совместно как единая инфраструктура.

115 лет спустя

За более чем вековую историю IBM пережила мировые войны, экономические кризисы, появление интернета, мобильных технологий и облачных вычислений. Многие компании, определявшие развитие ИТ-индустрии в прошлом столетии, исчезли или утратили влияние. IBM же сумела неоднократно переосмыслить собственную роль на рынке.

Сегодня, отмечая 115-летие, компания вновь находится на переднем крае технологических изменений. Искусственный интеллект, квантовые вычисления и автоматизация становятся следующей главой в истории корпорации, которая уже более века помогает определять будущее мировой индустрии информационных технологий.