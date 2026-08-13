SpaceXAI представил ИИ-модель Grok 4.6 для решения многоступенчатых задач

Компания SpaceXAI совместно с Cursor выпустила ИИ-модель Grok 4.6, которая позиционируется как инструмент для выполнения комплексных задач, требующих последовательного планирования в несколько этапов. По словам разработчиков, Grok 4.6 не уступает по возможностям ИИ-моделям GPT-5.6 Sol от OpenAI и Claude Fable 5 от Anthropic.

Уже появились результаты тестирования новой LLM в нескольких популярных бенчмарках. В CursorBench v3.2 Grok 4.6 превзошла по показателям GPT-5.6 Sol и незначительно уступила Fable 5. В рейтинге AA Intelligence Index все три нейросети продемонстрировали примерно одинаковый уровень. Сообщается, что новая модель куда лучше справляется с программированием. В тесте FrontierCode v1.1 модель Grok 4.6 набрала 61,3% правильных ответов, превзойдя результат прошлой версии Grok 4.5 (56,6%).

Еще одним важным изменением стал повышенный уровень фактчекинга. Согласно пресс-релизу компании, Grok 4.6 чаще проверяет качество собственной работы и исправляет ошибки.

Grok 4.6 уже доступна на платформах Cursor и Grok Build. Стоимость API: $2 за 1 млн. входных токенов и $6 за 1 млн выходных токенов. Это более чем на 60% ниже, чем у Claude Opus 5 ($5/25) и GPT-5.6 Sol ($5/30).